聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨獻台灣！ 愛爾蘭威斯克威士忌推出單桶原酒
來自愛爾蘭的威斯克（West Cork）威士忌，針對台灣市場首度推出限量單桶原酒「愛爾蘭威斯克2013單一麥芽威士忌單桶原酒」，讓許多老饕引頸期待。
這批限量單桶原酒，前期於第一手波本桶（First fill Bourbon cask）陳年，後期再移到烘烤黑麥桶（Toasted Rye Cask），進行二次熟成直到裝瓶。
前期的波本桶，賦予威士忌香草、奶油等迷人氣息；後期來自美國精品威士忌廠的珍稀黑麥桶（Rye Cask），則賦予威士忌濃郁的木質香氣。雙重桶型陳年，賦予酒款更豐富具多層次的迷人風味，每桶裝瓶約250瓶。
位於愛爾蘭西科克市的威斯克蒸餾廠，成立於2003年，由主要創辦者John O’Connell與2位兒時玩伴共同經營。在2017年由陸海洋行代理，導入台灣市場。
威斯克蒸餾廠強調「三次蒸餾、愛爾蘭在地麥芽、當地泉水」，自行發麥芽的蒸餾廠，並且擁有專業桶匠自行烤桶。威斯克蒸餾廠目前佔地約12.5英畝，產量達400萬升，行銷全世界約70個國家。2020年擴大增建新蒸餾廠和遊客中心，使威斯克蒸餾廠成為愛爾蘭最大的獨立經營蒸餾廠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言