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獨獻台灣！ 愛爾蘭威斯克威士忌推出單桶原酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
威斯克蒸餾廠位於愛爾蘭西科克市，酒廠名字即以城市命名。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克蒸餾廠位於愛爾蘭西科克市，酒廠名字即以城市命名。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自愛爾蘭的威斯克（West Cork）威士忌，針對台灣市場首度推出限量單桶原酒「愛爾蘭威斯克2013單一麥芽威士忌單桶原酒」，讓許多老饕引頸期待。

這批限量單桶原酒，前期於第一手波本桶（First fill Bourbon cask）陳年，後期再移到烘烤黑麥桶（Toasted Rye Cask），進行二次熟成直到裝瓶。

前期的波本桶，賦予威士忌香草、奶油等迷人氣息；後期來自美國精品威士忌廠的珍稀黑麥桶（Rye Cask），則賦予威士忌濃郁的木質香氣。雙重桶型陳年，賦予酒款更豐富具多層次的迷人風味，每桶裝瓶約250瓶。

位於愛爾蘭西科克市的威斯克蒸餾廠，成立於2003年，由主要創辦者John O’Connell與2位兒時玩伴共同經營。在2017年由陸海洋行代理，導入台灣市場。

威斯克蒸餾廠強調「三次蒸餾、愛爾蘭在地麥芽、當地泉水」，自行發麥芽的蒸餾廠，並且擁有專業桶匠自行烤桶。威斯克蒸餾廠目前佔地約12.5英畝，產量達400萬升，行銷全世界約70個國家。2020年擴大增建新蒸餾廠和遊客中心，使威斯克蒸餾廠成為愛爾蘭最大的獨立經營蒸餾廠。

愛爾蘭威斯克2013單一麥芽威士忌單桶原酒，建議售價2980元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
愛爾蘭威斯克2013單一麥芽威士忌單桶原酒，建議售價2980元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克蒸餾廠位於愛爾蘭最南端。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克蒸餾廠位於愛爾蘭最南端。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克蒸餾廠為了台灣酒友，首度推出單桶原酒。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯克蒸餾廠為了台灣酒友，首度推出單桶原酒。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

愛爾蘭

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