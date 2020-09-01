顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

萊爾富的限量炫彩口罩又來了！萊爾富再度與萊禮生醫合作推出限量30,000盒的「夜霓紫」醫療口罩，將於9月2日晚上7點準時開賣，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購，消費者可於9月2日晚上7點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止。

萊爾富繼今年7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統，並陸續開放預購限量台灣製造的LAITEST萊潔醫療防護口罩「玩色．炫彩醫療口罩」丹寧玫瑰、冰河藍、薰衣紫、淡橙橘等特殊色系，最快上線不到9分鐘15,000盒醫療口罩迅速完售，9月2日晚上7點將再次推出新色「夜霓紫」醫療口罩，限量30,000盒售完為止，屆時可透過Life-ET機台點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼，手機會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台驗證成功後即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，預訂成功者可於9月16日後再回原購買門市取貨。