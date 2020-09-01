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OOOOOHH~！《玩具總動員》「三眼怪」造型手工曲奇來了
今年適逢《玩具總動員》25周年，BAC趁勢結合片中超人氣角色三眼怪，推出限定「探險披薩星球─三眼怪造型手工曲奇」禮盒。復古美式鐵盒上重現三眼怪與披薩星球的經典場景，內裝印有三眼怪大臉的酥脆曲奇餅，一打開就彷彿聽到三眼怪驚呼「OOOOOHH~！」。
《玩具總動員》陪伴著無數人成長，其中除了胡迪與巴斯光年外，最經典的人氣角色莫過於來自神秘披薩星球的外星人─三眼怪。BAC本次選定三眼怪推出「三眼怪造型手工曲奇」，鐵盒設計採用三眼怪異口同聲對著巴斯光年驚訝的喊道的經典台詞「OOOOOHH~！」，是三眼怪粉互相認證粉絲身分的重要密語。打開餅乾盒蓋後，五顆超Q的三眼怪大頭曲奇餅，彷彿就像爪子俯瞰三眼怪的場景，讓三眼怪迷一秒進入玩具總動員的世界。
全新「探險披薩星球─三眼怪造型手工曲奇」禮盒自即日起於全台BAC門市以及官方網站上販售，每盒內含15片三眼怪造型曲奇餅，售價420元。
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