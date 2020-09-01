歡慶黑卡人數破百萬！路易莎「黑卡隨行杯」限量上市

有時候看些網路的文章，或是他人的臉書動態發表一些言論，許多人在看了之後，可能會覺得對方講得深得我心，或是不以為意，覺得他到底在講什麼？有許多的文章底下，會有因為意見不同的人開始留言，措辭就有點不當，那寫文的人和留言的人爭執起來的情況也常見。難免在想：同樣一篇文章，寫的人跟看的人到底是不是看到同樣的立場、 觀點？

2020-09-01 14:02