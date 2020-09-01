聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶黑卡人數破百萬！路易莎「黑卡隨行杯」限量上市
第一款「路易莎黑卡隨行杯」今起登場！歡慶黑卡會員突破百萬，同時響應環保，路易莎將虛擬黑卡實體化延伸至手中隨行杯，時尚俐落的流線造型，採用旋蓋設計降低飲品外漏風險，下窄杯身可放入車內杯架。即日起黑卡會員獨享85折優惠價，每只502元（定價590元）。
路易莎首批獨家造型黑卡隨行杯，享有黑卡2.0消費集點優惠，杯口寬大，清洗方便還可以拉花，霧面磨砂杯身，杯底矽膠保護墊，有效止滑並降低碰撞磨損，具有保冰6小時，保溫6小時的功效。
路易莎自2018年1月發行業界首創的虛擬黑卡，定期推出專屬優惠，深獲消費者喜愛，在沒有投注任何廣告費招攬會員的情況下，短短兩年半會員數快速竄升破百萬。業者不斷優化黑卡功能，從初期的黑卡1.0出示即享優惠，到6月推出黑卡2.0邁入實名制的會員經營，全新開發透過社群的messenger串接POS，具有會員積點、訂餐，業者表示，日後還會推出黑卡3.0、黑卡4.0等多種新功能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言