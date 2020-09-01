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宋茜、范冰冰 女漢子穿搭 中性魅力這招學起來
在熱播陸劇「他其實沒有那麼愛你」中飾演女主角孫藝荷的大陸女星宋茜，因演出深受好評，劇中女漢子的打扮也開始受到矚目。因為劇中角色設定為影視平台製片人，算是有一定資歷，在生活中配戴珠寶是很自然的。不過既要凸顯的她身為女性對感情非常浪漫的情懷、但在職場中又果敢有為的女漢子性格，她選擇了配戴DE BEERS的鑽石珠寶，透過鑽石歷經數十億年淬鍊的光芒來協助她刻畫這個角色。
不論是幹練的西裝造型、浪漫的粉嫩色調長洋裝、或是雪白的禮服，鑽石都無疑是最百搭的選擇，而宋茜所配戴的DE BEERS珠寶，則以簡約精緻的鍊墜和耳環為主，環繞在臉部周圍，能立刻為整體打扮妝點出好氣色。
另一大陸女星范冰冰，近日也在IG發布自己穿著PRADA服裝的新造型。為了搭配西裝的俐落感，她把頭髮梳起繞成辮子，整體視覺感是很清新乾淨的，並搭配瑞士精品蕭邦（CHOPARD）的Imperiale系列腕表，為整體裝扮增添貴氣的同時，透過女性化的妝容和細節，將都會紳士的氣息自然融入。
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