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今年中秋來吃「肉」！肉肉禮盒、BBQ造型蛋糕超吸睛
中秋佳節除了必備的「月餅」，還可以吃甚麼？業者年年翻新創意，今年多家主打「肉肉禮盒」，各種與「肉」有聯結的商品也齊出動，台南晶英酒店還有一款網推「視覺系」的BBQ蛋糕，絕對吸睛。
今年中秋「聯名」商品特別多，以「肉」為名的這些禮盒最特殊。四間以「肉」為名的店家，2020年分別端出了「肉元素中秋賀禮」，包括肉RÒU BY T-HAM精品肉舖的「日本F1牛燒烤組」；肉大人肉舖火鍋的「蒜了就醬」，獨創「辣油封」蒜頭和辣椒的技術，蒜頭與辣椒嚼起來爽脆，辣椒餅乾裡面還包了芝麻，讓餐桌上的餐點瞬間升級；還有有肉Succulent & Gift「有肉 X 美珍香」的中秋聯名禮盒，肉乾加上療癒植栽的神奇結合，也創「肉＋肉」的新話題。
RÒU By T-HAM同時攜手歐洲百年頂級魚子醬Caviar House & Prunier，聯名推出限量版的「極致奢華中秋禮盒」，另與電烤盤BRUNO聯名合作，購買RÒU任一烤肉組，即可以2,890元加價購買BRUNO電烤盤 (原價3,290元)。
新竹英迪格酒店的中秋禮盒，內含三款澳洲「牛排教母」獨家研發馬爾頓手炒鹽及兩款百年釀造訂製醬油，讓烤肉烤出絕佳好滋味。三款馬爾頓海鹽均自英國空運進口，再拌入特選的台灣黃皮檸檬以及乾辣椒，用台灣龍眼木以慢火煙燻碳烤20小時，特製成原味、檸檬以及辣椒口味的三款CHAR獨家手炒馬爾頓海鹽，限量600盒售完為止。
台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫再度打破常軌，其中一款「BBQ造型蛋糕」，擬真程度直逼百分百，烤盤上唯妙唯俏的雞腿肉及玉米筍，讓人彷彿聞到了陣陣烤肉香氣。其實這是以巧克力外殼包覆著鬆軟的榛果巧克力海綿蛋糕和脆片果仁糖，上面各式食材造型的翻糖，讓人會心一笑。
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