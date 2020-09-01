今年中秋來吃「肉」！肉肉禮盒、BBQ造型蛋糕超吸睛

中秋佳節除了必備的「月餅」，還可以吃甚麼？業者年年翻新創意，今年多家主打「肉肉禮盒」，各種與「肉」有聯結的商品也齊出動，台南晶英酒店還有一款網推「視覺系」的BBQ蛋糕，絕對吸睛。

今年中秋「聯名」商品特別多，以「肉」為名的這些禮盒最特殊。四間以「肉」為名的店家，2020年分別端出了「肉元素中秋賀禮」，包括肉RÒU BY T-HAM精品肉舖的「日本F1牛燒烤組」；肉大人肉舖火鍋的「蒜了就醬」，獨創「辣油封」蒜頭和辣椒的技術，蒜頭與辣椒嚼起來爽脆，辣椒餅乾裡面還包了芝麻，讓餐桌上的餐點瞬間升級；還有有肉Succulent & Gift「有肉 X 美珍香」的中秋聯名禮盒，肉乾加上療癒植栽的神奇結合，也創「肉＋肉」的新話題。

RÒU By T-HAM同時攜手歐洲百年頂級魚子醬Caviar House & Prunier，聯名推出限量版的「極致奢華中秋禮盒」，另與電烤盤BRUNO聯名合作，購買RÒU任一烤肉組，即可以2,890元加價購買BRUNO電烤盤 (原價3,290元)。

新竹英迪格酒店的中秋禮盒，內含三款澳洲「牛排教母」獨家研發馬爾頓手炒鹽及兩款百年釀造訂製醬油，讓烤肉烤出絕佳好滋味。三款馬爾頓海鹽均自英國空運進口，再拌入特選的台灣黃皮檸檬以及乾辣椒，用台灣龍眼木以慢火煙燻碳烤20小時，特製成原味、檸檬以及辣椒口味的三款CHAR獨家手炒馬爾頓海鹽，限量600盒售完為止。