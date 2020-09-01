台日貓咪大戰！哆啦A夢陪洗臉送提袋、白爛貓秒變大眼

又Q又萌的貓咪聯名風潮又來啦，而且還掀起一波台灣與日本的貓咪大戰！日本專科超微米潔顏乳，宣布與50周年的哆啦A夢推出最強聯名款，包裝上直接印哆啦A夢，根本就是超萌啦；而另款台灣的白爛貓，則跟KISSME花漾美姬合作，要讓白爛貓也有閃亮亮大眼。

哆啦A夢已經50周年了，因此專科特別與哆啦A夢合作推聯名款，藍色包裝上，哆啦A夢也跟著泡沫玩耍，專科超微米潔顏乳有著濃密泡泡，可以深入毛孔清潔肌膚，還能持續保濕。即日起至屈臣氏，購買2支專科超微米潔顏乳哆啦A夢珍藏版，即可獲得限量哆啦A夢日式手提袋1只，另在全台北中南各1間屈臣氏，打造限定店，只要至限定店內跟可愛哆啦A夢合照，加上指定hashtag並標記專科粉絲專頁，公開上傳打卡至個人FB或IG動態牆，第前200名上傳打卡成功，可獲得「超微米潔顏乳櫻花限定版」一支；第201~700名可獲得「超微米柔嫩卸粧棉超值包」一組。

小資女最愛用的KISSME花漾美姬睫毛膏，以旗下瞬翹自然捲睫毛膏，與白爛貓攜手合作，該款睫毛膏有薄膜型膏體，可以瞬間鎖定與持久，而且不用擔心卸妝問題，只要用38度溫水與洗面乳，就能卸除乾淨。