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全國電子攜手呼叫黃背心 買冷氣就送冷氣清洗服務體驗

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
即日起到9月11日止，於全國電子購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣，即可獲得由呼叫黃背心提供的家用分離式冷氣清洗服務體驗一次。圖／串點科技提供
即日起到9月11日止，於全國電子購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣，即可獲得由呼叫黃背心提供的家用分離式冷氣清洗服務體驗一次。圖／串點科技提供

當「揪感心」的全國電子遇上「0元空調」的推手「呼叫黃背心」，聯手為消費者再添創新服務！全國電子為讓消費者擁有更完整的家電使用體驗，特別與呼叫黃背心跨界合作，即日起到9月11日止，消費者在全國電子320家門市購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣，除可享全國電子家電優惠方案外，另可再獲得市值1,999元、由呼叫黃背心提供的家用分離式冷氣清洗服務體驗一次，讓消費者買得安心，用得更乾淨。

全國電子秉持揪感心、為顧客多做一件事情的理念，不僅要讓顧客享受到專業銷售服務、買到優質家電，透過與呼叫黃背心的跨界合作，贈送家用分離式冷氣清洗服務，讓顧客得到更完整的家電使用體驗。定期的家電清洗與保養，能讓家電提供更佳的運轉效能也同時可以達到省電，還能讓全家人享受到更優質健康的生活品質。呼叫黃背心創辦人兼總經理閻俊傑將家電清洗的專業流程標準化，讓各地的消費者都能享受到專業、且一致性的居家清潔服務。

活動期間內消費者只要至全國電子購買指定機種冰箱、洗衣機或冷氣，即贈家用分離式冷氣清洗服務體驗，只要上全國電子官網預約，並於10月底完成清潔服務，就能搶鮮享受醫療級消毒藥水並提供高溫蒸氣殺菌的專業居家清潔服務。如果想體驗更完善極致的清潔享受，還有「優惠價2,500元總統級方案」、「優惠價5,888元家庭號方案」，與直立式洗衣機「優惠價1,999元雙重殺菌方案」等方案優惠，詳細內容可洽全國電子門市。

冰箱 全國電子

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