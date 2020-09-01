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孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
孫芸芸在戶外拍出宛若出國度假的奢華野營風。圖／取自IG
孫芸芸在戶外拍出宛若出國度假的奢華野營風。圖／取自IG

孫芸芸近來常在戶外取景，繼先前在海濱礁岩拍出海天一色的壯闊，近日又演繹了奢華野營（glamping）風，讓網友感慨「為什麼芸芸去黑森林看起來就是這麼像在國外、這麼時尚」，她也相當豪邁的以下衣失蹤的穿搭，在荒山野嶺露出大長腿，展現CELINE秋冬靴款的帥氣。

孫芸芸身上穿的威爾斯格紋經典外套、上衣也都來自CELINE，搭襯經典的Classic同色調包款，兼具都會休閒的優雅與獵裝的帥氣，她向來喜歡搖滾粗放的硬派點綴，這次以復古鉚釘短皮靴搭配超浪漫真絲喬其紗上衣，衝突對比的平衡，表現了她喜愛的「微不乖」穿搭守則，並且用超短牛仔褲展現長腿，立馬顯得青春叛逆。

CELINE 2020秋冬新款講究的是布爾喬亞的迷幻搖滾，中產階級的風雅與率性，呈現在蝴蝶領或抓縐襯衫、金屬光澤連身裙等，抽絲剝繭表現復古懷舊的風貌。她肩上背的Classic系列則是Teen尺寸，更符合亞洲女生的嬌小身型，歐陽娜娜、古力娜扎等女星都曾駕馭，包款線條簡約俐落，既摩登且復古，可以裝下Plus或Max尺寸的手機，除了肩背也可手拿，黑、紅、駝、亞馬遜綠、復古粉等色彩都展現不同個性，瀟灑且典雅的表現當代女性多變風格。

孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG
孫芸芸在荒山野嶺也能拍出下衣失蹤的帥氣性感
孫芸芸在荒山野嶺也能拍出下衣失蹤的帥氣性感
威爾斯格紋經典外套，87000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
威爾斯格紋經典外套，87000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元搭配自有品牌的項鍊耳環。圖／取自IG
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元搭配自有品牌的項鍊耳環。圖／取自IG
Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
孫芸芸近期走出戶外拍攝穿搭照，以CELINE秋冬系列搭配。圖／取自IG
孫芸芸近期走出戶外拍攝穿搭照，以CELINE秋冬系列搭配。圖／取自IG
真絲喬其紗上衣，36,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
真絲喬其紗上衣，36,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Teen Classic淡卡其綠色頂級小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Teen Classic淡卡其綠色頂級小牛皮肩背包，12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG

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