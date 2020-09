孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

孫芸芸近來常在戶外取景,繼先前在海濱礁岩拍出海天一色的壯闊,近日又演繹了奢華野營(glamping)風,讓網友感慨「為什麼芸芸去黑森林看起來就是這麼像在國外、這麼時尚」,她也相當豪邁的以下衣失蹤的穿搭,在荒山野嶺露出大長腿,展現CELINE秋冬靴款的帥氣。

孫芸芸身上穿的威爾斯格紋經典外套、上衣也都來自CELINE,搭襯經典的Classic同色調包款,兼具都會休閒的優雅與獵裝的帥氣,她向來喜歡搖滾粗放的硬派點綴,這次以復古鉚釘短皮靴搭配超浪漫真絲喬其紗上衣,衝突對比的平衡,表現了她喜愛的「微不乖」穿搭守則,並且用超短牛仔褲展現長腿,立馬顯得青春叛逆。