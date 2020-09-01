聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤
孫芸芸近來常在戶外取景，繼先前在海濱礁岩拍出海天一色的壯闊，近日又演繹了奢華野營（glamping）風，讓網友感慨「為什麼芸芸去黑森林看起來就是這麼像在國外、這麼時尚」，她也相當豪邁的以下衣失蹤的穿搭，在荒山野嶺露出大長腿，展現CELINE秋冬靴款的帥氣。
孫芸芸身上穿的威爾斯格紋經典外套、上衣也都來自CELINE，搭襯經典的Classic同色調包款，兼具都會休閒的優雅與獵裝的帥氣，她向來喜歡搖滾粗放的硬派點綴，這次以復古鉚釘短皮靴搭配超浪漫真絲喬其紗上衣，衝突對比的平衡，表現了她喜愛的「微不乖」穿搭守則，並且用超短牛仔褲展現長腿，立馬顯得青春叛逆。
CELINE 2020秋冬新款講究的是布爾喬亞的迷幻搖滾，中產階級的風雅與率性，呈現在蝴蝶領或抓縐襯衫、金屬光澤連身裙等，抽絲剝繭表現復古懷舊的風貌。她肩上背的Classic系列則是Teen尺寸，更符合亞洲女生的嬌小身型，歐陽娜娜、古力娜扎等女星都曾駕馭，包款線條簡約俐落，既摩登且復古，可以裝下Plus或Max尺寸的手機，除了肩背也可手拿，黑、紅、駝、亞馬遜綠、復古粉等色彩都展現不同個性，瀟灑且典雅的表現當代女性多變風格。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言