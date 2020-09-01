培根、起司都美味！麥當勞2款「番茄嫩蛋焙果堡」登場

口感彈牙的「焙果」，已經是許多人吃早餐的新歡。麥當勞自9月2日起，將限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」2款早餐新選擇。另外配合新品上市，開賣前5日參與打卡活動，即可獲得「中杯特選黑咖啡」優惠券，限量2,500張。

麥當勞本次推出的焙果新品，焙果是以美國進口春麥為原料，麵團採用螺旋工法，並在進烤箱前以經典「水浴法」增添口感，越嚼越香。蓬鬆的炒蛋則是選用優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒製成。此外，培根選用本土豬腹脇肉、以德國櫸木煙燻而成；台灣在地的牛蕃茄，則具有TGAP產銷履歷品質保證，口感厚實鮮甜。

2款焙果堡限定於9月2日至10月27日販售，「培根番茄嫩蛋焙果堡」單點79元，「起司番茄嫩蛋焙果堡」單點價則為69元，搭配超值套餐各為89、79元。另外於9月2日至9月6日期間，凡購買任一焙果堡，並拍下用餐情境照，參與Instagram互動活動，就有機會獲得中杯特選黑咖啡優惠券，憑券購買焙果堡，可免費兌換1杯中杯特選黑咖啡，共計贈出2,500張。