快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培根、起司都美味！麥當勞2款「番茄嫩蛋焙果堡」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」。圖／麥當勞提供

口感彈牙的「焙果」，已經是許多人吃早餐的新歡。麥當勞自9月2日起，將限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」2款早餐新選擇。另外配合新品上市，開賣前5日參與打卡活動，即可獲得「中杯特選黑咖啡」優惠券，限量2,500張。

麥當勞本次推出的焙果新品，焙果是以美國進口春麥為原料，麵團採用螺旋工法，並在進烤箱前以經典「水浴法」增添口感，越嚼越香。蓬鬆的炒蛋則是選用優質洗選蛋與無鹽奶油拌炒製成。此外，培根選用本土豬腹脇肉、以德國櫸木煙燻而成；台灣在地的牛蕃茄，則具有TGAP產銷履歷品質保證，口感厚實鮮甜。

2款焙果堡限定於9月2日至10月27日販售，「培根番茄嫩蛋焙果堡」單點79元，「起司番茄嫩蛋焙果堡」單點價則為69元，搭配超值套餐各為89、79元。另外於9月2日至9月6日期間，凡購買任一焙果堡，並拍下用餐情境照，參與Instagram互動活動，就有機會獲得中杯特選黑咖啡優惠券，憑券購買焙果堡，可免費兌換1杯中杯特選黑咖啡，共計贈出2,500張。

咖啡 麥當勞

延伸閱讀

宏亞搶手搖飲口感商機 今年再推新口味QQ可可球

她曝麥當勞早餐獨門吃法「吉士蛋堡夾薯餅」 網友加碼「更邪惡」組合

熊大篡位麥當勞叔叔？3.5米LINE Pay熊大店長現身高雄麥當勞

麥當勞50元「1+1套餐」升級！銅板價吃得到吉事漢堡+飲料，全新省錢吃法必衝

相關新聞

孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

孫芸芸近來常在戶外取景，繼先前在海濱礁岩拍出海天一色的壯闊，近日又演繹了奢華野營（glamping）風，讓網友感慨「為什...

培根、起司都美味！麥當勞2款「番茄嫩蛋焙果堡」登場

口感彈牙的「焙果」，已經是許多人吃早餐的新歡。麥當勞自9月2日起，將限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡...

ROLEX勞力士 2020年新品 四系列16款新品大公開！

雖然上半年因疫情影響，一度令新品發表停擺，但勞力士今日9月1日終於公布2020年新品資訊，包含為女性獻上的Datejus...

軍人、榮民入住武陵農場 續住一晚贈500元住宿抵用券

為振興國旅，並慶祝93軍人節及榮民節，台中武陵農場特別針對榮民、第二類退除役官兵及現役軍人推出優惠方案，於93軍人節前後...

今年中秋月餅大飯店賣文創 新店促銷外帶櫻桃烤鴨二吃

各大飯店中秋禮盒花樣越來越多，台南五星級桂田酒店去年推出結合文創概念月餅禮盒受好評，今年設計「圍弈‧知月」禮盒今開放預購...

不愧是電影人！范少勳「鬼月」穿搭致敬經典恐怖片

最近正逢農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，以往不少人在歐美萬聖節來臨時會穿上應景的服裝，其實「鬼月」也有不少適合的主題造型，...

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

全球第四大快時尚品牌瑞典H&M，2015年底在台開出的第二家旗艦店舖-台北站前店，短短近五年時間，就傳出將在今年11月底...

ZENITH X CARL COX最強傳奇電音DJ聯名表來了！

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）於今年初在杜拜鐘表周宣佈世界知名DJ兼音樂製作人卡爾考克斯（CARL COX）為新...

經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場

義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿...

PRADA X adidas第二波聯名鞋曝光！9月8日指定店開搶

各位球鞋收藏家注意，義大利時尚品牌PRADA和adidas Originals的第二波聯名系列終於正式公布了！延續去年1...

藏壽司「蛋糕有白點」遭投訴！送檢驗報告：是麥芽糖

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期傳出客人用餐時，投訴店內的古典巧克力蛋糕上出現「不明白斑」，疑似為發霉。藏壽司於8月3...

「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nol...

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。