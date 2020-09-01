快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ROLEX勞力士 2020年新品 四系列16款新品大公開！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
你沒有看錯，如斯大膽的黃色表面，確實是2020年新款的ROLEX Oyster Perpetual 36腕表。圖 / ROLEX提供。
你沒有看錯，如斯大膽的黃色表面，確實是2020年新款的ROLEX Oyster Perpetual 36腕表。圖 / ROLEX提供。

雖然上半年因疫情影響，一度令新品發表停擺，但勞力士今日9月1日終於公布2020年新品資訊，包含為女性獻上的Datejust、日常生活的Oyster Perpetual、複雜精密的Sky-Dweller與專業潛水的Submariner，四個系列共16款新作，為2020年帶來全新話題。

訴諸專業潛水定位的Oyster Perpetual Submariner與Oyster Perpetual Submariner Date推出全新設計，表殼尺寸皆增大至41毫米，其中Submariner並搭載今年新款3230型機芯，而Submariner Date搭載3235型機芯；Oyster Perpetual Submariner以精鋼表殼搭配黑色陶瓷圈、黑色表面，Oyster Perpetual Submariner Date則有綠色陶瓷圈、藍色陶瓷圈與半金三種款式，飽滿的運動氣息高張。

Oyster Perpetual系列則推出Oyster Perpetual 41與36新款，表殼各為41與36毫米。41毫米共有米色、黑色兩種表面，中性尺寸的36毫米則有一口氣帶來五種顏色可選、繽紛多彩，是勞力士的一小步，也是女性腕表的一大步；另外Oyster Perpetual Datejust 31則以白色黃金搭配不同顔色表面，除與Oyster Perpetual 41與36相同在色彩上大膽多元，紫色表面款式再於表圈鑲嵌鑽石，更顯華奢。

重頭戲則落在Oyster Perpetual Sky-Dweller這款具「年曆」功能的複雜表款，表款首次運用了高性能的黑色橡膠Oysterflex表帶，配備蠔式保險扣與Rolex Glidelock延展系統，讓舒適度大為提升，同時黃K金表殼與黑色橡膠表帶聯乘的「黑金」視覺組合，更散發強烈的奢華運動氣息，強勢問鼎年度最熱門運動表款王座。

ROLEX，Oyster Perpetual Datejust 31腕表，白色黃金，31毫米，時間顯示，價格店洽。圖 / ROLEX提供。
ROLEX，Oyster Perpetual Datejust 31腕表，白色黃金，31毫米，時間顯示，價格店洽。圖 / ROLEX提供。
Oyster Perpetual Submariner增大至41毫米，並使用新款3230型自製機芯。圖 / ROLEX提供。
Oyster Perpetual Submariner增大至41毫米，並使用新款3230型自製機芯。圖 / ROLEX提供。
新款Oyster Perpetual Datejust 31為白色黃金鋼款，搭配不同顔色表面，時標與羅馬數字則皆為18ct白色黃金。圖 / ROLEX提供。
新款Oyster Perpetual Datejust 31為白色黃金鋼款，搭配不同顔色表面，時標與羅馬數字則皆為18ct白色黃金。圖 / ROLEX提供。
ROLEX，Oyster Perpetual Sky-Dweller腕表，黃金，42毫米，9001型機芯，時間顯示，年曆功能，搭配黑色橡膠Oysterflex表帶。圖 / ROLEX提供。
ROLEX，Oyster Perpetual Sky-Dweller腕表，黃金，42毫米，9001型機芯，時間顯示，年曆功能，搭配黑色橡膠Oysterflex表帶。圖 / ROLEX提供。
可使用表圈輕鬆調整設定年曆功能的Sky-Dweller腕表，是勞力士的複雜功能殺手級表款，今年並帶來黃K金與黑色橡膠表帶的組合。圖 / ROLEX提供。
可使用表圈輕鬆調整設定年曆功能的Sky-Dweller腕表，是勞力士的複雜功能殺手級表款，今年並帶來黃K金與黑色橡膠表帶的組合。圖 / ROLEX提供。
Oyster Perpetual 41腕表在六點鐘與九點鐘方向分別使用雙排時標，添增了夜間讀時的識別度。圖 / ROLEX提供。
Oyster Perpetual 41腕表在六點鐘與九點鐘方向分別使用雙排時標，添增了夜間讀時的識別度。圖 / ROLEX提供。
ROLEX，Oyster Perpetual 36腕表，精鋼，36毫米，時間顯示，自動上鍊機芯。宛如寶石般的成色，令表款帶來更多活躍氣息。圖 / ROLEX提供。
ROLEX，Oyster Perpetual 36腕表，精鋼，36毫米，時間顯示，自動上鍊機芯。宛如寶石般的成色，令表款帶來更多活躍氣息。圖 / ROLEX提供。

疫情 保險

延伸閱讀

「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

BOVET、Louis Moniet 超限量陀飛輪 物稀為貴

GENEVA WATCH DAYS／寶格麗再現Gérald Genta逆跳傳奇

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

相關新聞

孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

孫芸芸近來常在戶外取景，繼先前在海濱礁岩拍出海天一色的壯闊，近日又演繹了奢華野營（glamping）風，讓網友感慨「為什...

培根、起司都美味！麥當勞2款「番茄嫩蛋焙果堡」登場

口感彈牙的「焙果」，已經是許多人吃早餐的新歡。麥當勞自9月2日起，將限時推出「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡...

ROLEX勞力士 2020年新品 四系列16款新品大公開！

雖然上半年因疫情影響，一度令新品發表停擺，但勞力士今日9月1日終於公布2020年新品資訊，包含為女性獻上的Datejus...

軍人、榮民入住武陵農場 續住一晚贈500元住宿抵用券

為振興國旅，並慶祝93軍人節及榮民節，台中武陵農場特別針對榮民、第二類退除役官兵及現役軍人推出優惠方案，於93軍人節前後...

今年中秋月餅大飯店賣文創 新店促銷外帶櫻桃烤鴨二吃

各大飯店中秋禮盒花樣越來越多，台南五星級桂田酒店去年推出結合文創概念月餅禮盒受好評，今年設計「圍弈‧知月」禮盒今開放預購...

不愧是電影人！范少勳「鬼月」穿搭致敬經典恐怖片

最近正逢農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，以往不少人在歐美萬聖節來臨時會穿上應景的服裝，其實「鬼月」也有不少適合的主題造型，...

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

全球第四大快時尚品牌瑞典H&M，2015年底在台開出的第二家旗艦店舖-台北站前店，短短近五年時間，就傳出將在今年11月底...

ZENITH X CARL COX最強傳奇電音DJ聯名表來了！

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）於今年初在杜拜鐘表周宣佈世界知名DJ兼音樂製作人卡爾考克斯（CARL COX）為新...

經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場

義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿...

PRADA X adidas第二波聯名鞋曝光！9月8日指定店開搶

各位球鞋收藏家注意，義大利時尚品牌PRADA和adidas Originals的第二波聯名系列終於正式公布了！延續去年1...

藏壽司「蛋糕有白點」遭投訴！送檢驗報告：是麥芽糖

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期傳出客人用餐時，投訴店內的古典巧克力蛋糕上出現「不明白斑」，疑似為發霉。藏壽司於8月3...

「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nol...

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。