ROLEX勞力士 2020年新品 四系列16款新品大公開！
雖然上半年因疫情影響，一度令新品發表停擺，但勞力士今日9月1日終於公布2020年新品資訊，包含為女性獻上的Datejust、日常生活的Oyster Perpetual、複雜精密的Sky-Dweller與專業潛水的Submariner，四個系列共16款新作，為2020年帶來全新話題。
訴諸專業潛水定位的Oyster Perpetual Submariner與Oyster Perpetual Submariner Date推出全新設計，表殼尺寸皆增大至41毫米，其中Submariner並搭載今年新款3230型機芯，而Submariner Date搭載3235型機芯；Oyster Perpetual Submariner以精鋼表殼搭配黑色陶瓷圈、黑色表面，Oyster Perpetual Submariner Date則有綠色陶瓷圈、藍色陶瓷圈與半金三種款式，飽滿的運動氣息高張。
Oyster Perpetual系列則推出Oyster Perpetual 41與36新款，表殼各為41與36毫米。41毫米共有米色、黑色兩種表面，中性尺寸的36毫米則有一口氣帶來五種顏色可選、繽紛多彩，是勞力士的一小步，也是女性腕表的一大步；另外Oyster Perpetual Datejust 31則以白色黃金搭配不同顔色表面，除與Oyster Perpetual 41與36相同在色彩上大膽多元，紫色表面款式再於表圈鑲嵌鑽石，更顯華奢。
重頭戲則落在Oyster Perpetual Sky-Dweller這款具「年曆」功能的複雜表款，表款首次運用了高性能的黑色橡膠Oysterflex表帶，配備蠔式保險扣與Rolex Glidelock延展系統，讓舒適度大為提升，同時黃K金表殼與黑色橡膠表帶聯乘的「黑金」視覺組合，更散發強烈的奢華運動氣息，強勢問鼎年度最熱門運動表款王座。
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