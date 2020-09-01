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今年中秋月餅大飯店賣文創 新店促銷外帶櫻桃烤鴨二吃
各大飯店中秋禮盒花樣越來越多，台南五星級桂田酒店去年推出結合文創概念月餅禮盒受好評，今年設計「圍弈‧知月」禮盒今開放預購，以「聚財五斗櫃」內藏「五子棋盤」設計，業者預期會有許多民眾保留禮盒。新開張的「徠．歸仁」飯店則是推出「中秋歡聚套餐、外帶烤鴨一鴨二吃」，要讓消費者有不同選擇。
桂田酒店總經理張煜焜表示，今年中秋推出內外兼具的「圍弈‧知月」月餅禮盒，盒蓋設計附藏「五子棋盤」，以五斗櫃為設計理念，象徵五斗聚財、五子登科，是值得收藏的文創設計中秋禮盒。盒內有「棗泥核桃」、「御膳福圓」、「滷肉豆沙」、「丹波玄米黑豆月餅」、「金月奶黃」及「香蘭白玉南瓜子」六款廣式月餅，嚴選紅棗、桂圓、核桃、玄米黑豆、南瓜子等等養生食材增添月餅豐富的口感，餅皮油酥內餡香甜醇厚。節慶後禮盒能回歸日常擺飾，或與家人朋友下棋。每盒1688元，9月18日前預購9折優惠，大量訂購另有折扣。預訂專線06-2438166
「徠．歸仁」的烤鴨一鴨二吃曾在高雄正興店大受好評，主打主廚限量嚴選肥美櫻桃鴨。業者表示，櫻桃鴨油脂豐富帶有鴨油香氣、肉質口感適合做片皮鴨；烤鴨肉汁鮮美，外皮油亮酥脆，一片片的片皮鴨，不論是直接單吃或是用荷葉餅及獨門醬料包起來食用，入口咀嚼時散發的鴨肉香氣，鹽酥鴨骨香氣十足，酥脆而不油膩，吃完口齒留香。
烤鴨一鴨二吃是中秋限定推出，僅10月1日當日外帶限定販售，每隻優惠價688元，限量100隻，開放預訂，電話06-7007999#6310
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