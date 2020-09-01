快訊

新冠疫苗爭奪戰：大國分搶疫苗，小國怎麼辦？

找到了！高雄失蹤少女新竹尋獲 與羅男一起被警方帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年中秋月餅大飯店賣文創 新店促銷外帶櫻桃烤鴨二吃

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供

各大飯店中秋禮盒花樣越來越多，台南五星級桂田酒店去年推出結合文創概念月餅禮盒受好評，今年設計「圍弈‧知月」禮盒今開放預購，以「聚財五斗櫃」內藏「五子棋盤」設計，業者預期會有許多民眾保留禮盒。新開張的「徠．歸仁」飯店則是推出「中秋歡聚套餐、外帶烤鴨一鴨二吃」，要讓消費者有不同選擇。

桂田酒店總經理張煜焜表示，今年中秋推出內外兼具的「圍弈‧知月」月餅禮盒，盒蓋設計附藏「五子棋盤」，以五斗櫃為設計理念，象徵五斗聚財、五子登科，是值得收藏的文創設計中秋禮盒。盒內有「棗泥核桃」、「御膳福圓」、「滷肉豆沙」、「丹波玄米黑豆月餅」、「金月奶黃」及「香蘭白玉南瓜子」六款廣式月餅，嚴選紅棗、桂圓、核桃、玄米黑豆、南瓜子等等養生食材增添月餅豐富的口感，餅皮油酥內餡香甜醇厚。節慶後禮盒能回歸日常擺飾，或與家人朋友下棋。每盒1688元，9月18日前預購9折優惠，大量訂購另有折扣。預訂專線06-2438166

「徠．歸仁」的烤鴨一鴨二吃曾在高雄正興店大受好評，主打主廚限量嚴選肥美櫻桃鴨。業者表示，櫻桃鴨油脂豐富帶有鴨油香氣、肉質口感適合做片皮鴨；烤鴨肉汁鮮美，外皮油亮酥脆，一片片的片皮鴨，不論是直接單吃或是用荷葉餅及獨門醬料包起來食用，入口咀嚼時散發的鴨肉香氣，鹽酥鴨骨香氣十足，酥脆而不油膩，吃完口齒留香。

烤鴨一鴨二吃是中秋限定推出，僅10月1日當日外帶限定販售，每隻優惠價688元，限量100隻，開放預訂，電話06-7007999#6310

中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節「徠．歸仁」推出限量外帶櫻桃烤鴨二吃。圖／業者提供
中秋節「徠．歸仁」推出限量外帶櫻桃烤鴨二吃。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供
中秋節桂田飯店推出文創月餅禮盒，「聚財五斗櫃搭配五子棋」設計，十分特別。圖／業者提供

月餅 中秋

延伸閱讀

近200年「太祖級」地契 新店展出

近200歲的紙！ 太祖級地契在新店文史館展出至明年8月

迎中秋 劍湖山世界推出「玩樂園送月餅」好禮七選一

影／片鴨展功夫無招牌烤鴨店成網紅 網：吃皮就知原因

相關新聞

不愧是電影人！范少勳「鬼月」穿搭致敬經典恐怖片

最近正逢農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，以往不少人在歐美萬聖節來臨時會穿上應景的服裝，其實「鬼月」也有不少適合的主題造型，...

軍人、榮民入住武陵農場 續住一晚贈500元住宿抵用券

為振興國旅，並慶祝93軍人節及榮民節，台中武陵農場特別針對榮民、第二類退除役官兵及現役軍人推出優惠方案，於93軍人節前後...

今年中秋月餅大飯店賣文創 新店促銷外帶櫻桃烤鴨二吃

各大飯店中秋禮盒花樣越來越多，台南五星級桂田酒店去年推出結合文創概念月餅禮盒受好評，今年設計「圍弈‧知月」禮盒今開放預購...

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

全球第四大快時尚品牌瑞典H&M，2015年底在台開出的第二家旗艦店舖-台北站前店，短短近五年時間，就傳出將在今年11月底...

ZENITH X CARL COX最強傳奇電音DJ聯名表來了！

瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）於今年初在杜拜鐘表周宣佈世界知名DJ兼音樂製作人卡爾考克斯（CARL COX）為新...

經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場

義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿...

PRADA X adidas第二波聯名鞋曝光！9月8日指定店開搶

各位球鞋收藏家注意，義大利時尚品牌PRADA和adidas Originals的第二波聯名系列終於正式公布了！延續去年1...

藏壽司「蛋糕有白點」遭投訴！送檢驗報告：是麥芽糖

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期傳出客人用餐時，投訴店內的古典巧克力蛋糕上出現「不明白斑」，疑似為發霉。藏壽司於8月3...

「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nol...

老字號六張犂饅頭店百貨首店 復興SOGO美食颳「台風」

SOGO復興館9月起引進數家台灣「食」力新櫃，包括大稻埕百年餅店「李亭香」、成立於日據時代的「東和製油」，還有老字號的「...

小狐狸必收！草泥馬、松鼠、大象 PANDORA秋季串飾萌翻

今年秋天，以各種造型串飾風靡全球20年的PANDORA，推出全新的一系列Pandora Passion串飾，以具手工溫度...

6種防疫職業限定！問鼎送「人數×10倍東石巨大蛤蜊」

為感謝各方人士在今年疫情期間的付出，浮誇系鍋物餐廳「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」自9月1日起，推出限期1個月的回饋活動。凡軍...

熱門新聞

「梅莎」影響中「海神」接著來？氣象局：還須觀察

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

你登記了嗎？600元紙本藝fun券 3小時破20萬人登記

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

萊爾富9月2日開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩 1人限購1盒

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。