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不愧是電影人！范少勳「鬼月」穿搭致敬經典恐怖片

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬恐怖片主題服飾。圖／MSGM提供
范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬恐怖片主題服飾。圖／MSGM提供

最近正逢農曆七月，也是俗稱的「鬼月」，以往不少人在歐美萬聖節來臨時會穿上應景的服裝，其實「鬼月」也有不少適合的主題造型，就拿今年秋冬MSGM男裝系列來說，以恐怖片為靈感來源的各種設計都很有氣氛，當紅人氣男星范少勳前陣子在活動上也穿上了這系列的服裝，率性年輕的帥氣感中又帶點搞怪特質。

MSGM創意總監Massimo Giorgetti今年秋冬特別攜手他的偶像—義大利傳奇電影導演、恐怖片大師達里歐厄珍圖（Dario Argento）合作，將多部恐怖電影元素及海報當作設計主軸參考，所有單品圍繞HAUNTED（鬧鬼）這個主題，大量使用桃紅色、棕褐色、翠綠色與淺紫色搭配黑色更凸顯那股陰鬱中的狂放野性，也是在向達里歐厄珍圖的美學風格致敬。「食人花」印花、怪物與貓咪等角色拼接，詭異中又不失獨特個性。

范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫、生化殭屍熊襯衫。圖／MSGM提供
范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫、生化殭屍熊襯衫。圖／MSGM提供
范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫、生化殭屍熊襯衫。圖／MSGM提供
范少勳日前出席微風信義之夜時穿MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫、生化殭屍熊襯衫。圖／MSGM提供
MSGM秋冬《九命怪貓》海報緹花毛衣，21,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬《九命怪貓》海報緹花毛衣，21,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬翠綠食人花印花短袖襯衫，13,300元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬翠綠食人花印花短袖襯衫，13,300元。圖／MSGM提供

范少勳日前出席微風信義之夜時，就以MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫配生化殭屍熊長袖襯衫造型現身，鮮豔的色塊配上貓咪圖案呈現經典電影場景，內搭襯衫上的綠色生化殭屍小熊立體刺繡生動活潑，整體搭配也顯得很有層次帥氣感，服裝上的電影元素也跟他身為金馬最佳新人獎得主的身分更有淵源，也讓自認怕看恐怖片的他直呼：「我真的很容易做惡夢，但把MSGM這些恐怖電影穿在身上反而讓我覺得自己很勇敢！」

MSGM秋冬生化殭屍熊連帽大學衫，14,800元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬生化殭屍熊連帽大學衫，14,800元。圖／MSGM提供
義大利傳奇電影導演、恐怖片大師達里歐厄珍圖執導電影《九命怪貓》。圖／擷取自entertainmentmaven
義大利傳奇電影導演、恐怖片大師達里歐厄珍圖執導電影《九命怪貓》。圖／擷取自entertainmentmaven
MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫，12,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬《九命怪貓》海報印花短袖襯衫，12,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬生化殭屍熊襯衫，14,800元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬生化殭屍熊襯衫，14,800元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬狼人蛻變印花短袖襯衫，12,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬狼人蛻變印花短袖襯衫，12,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬《九命怪貓》海報緹花毛衣，21,500元。圖／MSGM提供
MSGM秋冬《九命怪貓》海報緹花毛衣，21,500元。圖／MSGM提供

電影 鬼月 貓咪

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