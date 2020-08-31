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ZENITH X CARL COX最強傳奇電音DJ聯名表來了！
瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH）於今年初在杜拜鐘表周宣佈世界知名DJ兼音樂製作人卡爾考克斯（CARL COX）為新任的品牌摯友，，如今為他創作的DEFY EL PRIMERO 21 CARL COX限量版腕表正式上市，全球限量200枚。來自英國的卡爾考克斯，是高科技舞曲（TECHNO）領域最具盛名的音樂人，出道至今近40年，不僅是1997年DJ MAG首次百大DJ票選的第一名，更連續數年名列百大DJ排行前10名，同時穩坐DJ MAG以及BEATPORT TECHNO好幾屆冠軍，純熟的效果器技巧和出神入化的混音手法廣為人知，擅長同一個時間內使用三個唱盤，有三碟巫師（THREE-DECKS WIZARD）的稱號。
真力時透過DEFY EL PRIMERO 21 CARL COX限量版腕表向這位電音界的傳奇人物致敬。這款腕表充分體現卡爾考克斯的個人特色：計時精準度達百分之一秒的計時機芯，每一秒飛速旋轉一圈的動感視覺效果，呼應電音派對的狂熱節奏；黑色碳纖維表殼夜光效果的表圈和縫線表帶，局部鏤空表盤裝飾印有卡爾考克斯標誌的黑膠唱片小秒盤，有如在唱盤機上隨著時間的節奏。
除了腕表本身，DEFY EL PRIMERO 21 CARL COX限量版腕表的包裝設計也洋溢電音文化元素。表盒整體設計概念來自打碟機，中央有如黑膠唱片置身光影下的輪廓，打開外盒映入眼簾的是環抱腕表的PIONEER DJ HDJ-X10 專業級耳罩式DJ監聽耳機，是專為夜店及大型音樂演出而設計，其設計曾獲德國iF設計獎肯定。同時附贈一張獨家發行的卡爾考克斯簽名黑膠唱片，以及鐫刻限量編號的金屬銘牌，電音粉不可錯過。
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