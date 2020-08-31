經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場

義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿的概念打造，讓人重回美好的童年時光。

VERSACE最經典的梅杜莎Medusa標誌水彩畫圖案，體現天馬行空的創意。繁複艷麗的玫瑰花又帶來繽紛的色彩撞擊，讓小女孩服飾增添不少浪漫氣息。巴洛克印花洋裝、腰包帶點華麗質感，很適合聚會或派對造型。男童服飾方面主打越野電單車圖案強調冒險精神，最後配上Chain Reaction或Squalo童裝運動鞋，帥氣有型。