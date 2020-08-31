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經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，形象廣告把穿著秋冬童裝系列邊側手翻、跳舞、玩滑板等姿態的小朋友們變成剪貼勞作本中的素材。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，形象廣告把穿著秋冬童裝系列邊側手翻、跳舞、玩滑板等姿態的小朋友們變成剪貼勞作本中的素材。圖／VERSACE提供

義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿的概念打造，讓人重回美好的童年時光。

VERSACE最經典的梅杜莎Medusa標誌水彩畫圖案，體現天馬行空的創意。繁複艷麗的玫瑰花又帶來繽紛的色彩撞擊，讓小女孩服飾增添不少浪漫氣息。巴洛克印花洋裝、腰包帶點華麗質感，很適合聚會或派對造型。男童服飾方面主打越野電單車圖案強調冒險精神，最後配上Chain Reaction或Squalo童裝運動鞋，帥氣有型。

至於形象廣告則是從變裝遊戲和美勞手工課找尋靈感，把穿著秋冬童裝系列邊側手翻、跳舞、玩滑板等姿態的小朋友們變成剪貼勞作本中的素材，搭配Medusa標誌、花朵和北極熊、彩色色塊等元素陪襯，刻畫出無憂無慮又自信的童年生活。

VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供
VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光。圖／VERSACE提供

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