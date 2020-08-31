聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典梅杜莎、浪漫玫瑰圖騰點綴 VERSACE秋冬童裝登場
義大利時尚品牌VERSACE全新2020年秋冬童裝系列曝光，混合兒童的純真和小大人的優雅姿態，形象廣告還特別使用了剪貼簿的概念打造，讓人重回美好的童年時光。
VERSACE最經典的梅杜莎Medusa標誌水彩畫圖案，體現天馬行空的創意。繁複艷麗的玫瑰花又帶來繽紛的色彩撞擊，讓小女孩服飾增添不少浪漫氣息。巴洛克印花洋裝、腰包帶點華麗質感，很適合聚會或派對造型。男童服飾方面主打越野電單車圖案強調冒險精神，最後配上Chain Reaction或Squalo童裝運動鞋，帥氣有型。
至於形象廣告則是從變裝遊戲和美勞手工課找尋靈感，把穿著秋冬童裝系列邊側手翻、跳舞、玩滑板等姿態的小朋友們變成剪貼勞作本中的素材，搭配Medusa標誌、花朵和北極熊、彩色色塊等元素陪襯，刻畫出無憂無慮又自信的童年生活。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言