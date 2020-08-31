PRADA X adidas第二波聯名鞋曝光！9月8日指定店開搶

各位球鞋收藏家注意，義大利時尚品牌PRADA和adidas Originals的第二波聯名系列終於正式公布了！延續去年12月首波推出的商品，這次依然是以經典鞋款Superstar為主題，而且還一次推出三種顏色，勢必又要掀起搶購潮了！

前陣子網路其實已傳出不少關於PRADA和adidas Originals的第二波聯名系列相關產品資訊，不過是以類似PRADA America’s Cup鞋款搭配旗下Linea Rossa系列標誌作為噱頭，現在從官方公布的資料看來，當時那些搶先看相關報導都只是未經查證的謠言而已。

雙方這次的聯名，推出黑色、黑白配色和銀白配色三種色系的Superstar鞋款，與第一波的全白配色做出區隔，也沒有搭配保齡球包成套販售，一雙售價15,500元。鞋款均採用全粒面皮革體現其簡約流暢的廓形，鞋側一樣印上Made in Italy與PRADA字樣，突顯產地和聯名系列特色，鞋舌也都印有PRADA和adidas Originals標誌。形象廣告則是利用比例調整、微型再現PRADA位於義大利中部馬爾凱大區的工廠空間這樣的畫面來呈現每一種新配色鞋款的形成，一方面可以讀出手工製作與工藝的重要性，另一方面也讓人能更聚焦在這雙誕生自1969年的經典鞋型最大的特徵—三條條紋、三葉草標誌和橡膠鞋頭，以及PRADA和adidas Originals標誌。