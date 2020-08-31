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藏壽司「蛋糕有白點」遭投訴！送檢驗報告：是麥芽糖

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藏壽司。記者陳睿中／攝影
藏壽司。記者陳睿中／攝影

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，近期傳出客人用餐時，投訴店內的古典巧克力蛋糕上出現「不明白斑」，疑似為發霉。藏壽司於8月31日出示SGS檢驗報告，結果顯示估為「麥芽糖」，發霉檢驗也呈現陰性反應。藏壽司也表示，為了讓顧客安心，目前已將該商品全面下架暫停供應。

「古典巧克力蛋糕」乃是藏壽司期間限定供應的甜品，以巧克力蛋糕為主體，並搭配上鮮奶油裝飾，每盤40元。業者指出，此次的事件於8月初發生在藏壽司三重店，當時有用餐民眾驚訝發現店內的「古典巧克力蛋糕」上有大片的白色斑點，因此與現場工作人員反應。藏壽司表示，現場服務人員除了第一時間跟客人解釋，白斑乃是糖霜結晶現象之外，也跟客人致歉，並且免收該盤蛋糕的費用，同時主動將蛋糕上的白霜送檢。

根據SGS檢驗報告的結果，針對黴菌及酵母菌的檢驗，白點均呈現「陰性」反應。另外透過傅利葉轉換顯微紅外光分析儀的測試，白點的主要成份疑似為「麥芽糖」。藏壽司表示，白色斑點為巧克力中特有之糖分變質所造成，對於造成消費者誤解與不安，特別致上歉意。目前已將該商品全面下架暫停供應，還請消費者理解。另外在官方網站、官方粉絲團也都提供此次檢驗報告，盼消費者能夠安心用餐。

針對黴菌及酵母菌的檢驗，白點均呈現「陰性」反應。圖／取自藏壽司官網
針對黴菌及酵母菌的檢驗，白點均呈現「陰性」反應。圖／取自藏壽司官網

根據SGS的檢驗報告，白斑的主要成份疑似為麥芽糖。圖／取自藏壽司官網
根據SGS的檢驗報告，白斑的主要成份疑似為麥芽糖。圖／取自藏壽司官網

藏壽司於官網發表聲明，藉此澄清。圖／取自藏壽司官網
藏壽司於官網發表聲明，藉此澄清。圖／取自藏壽司官網

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