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線上逛酒莊 帶你逛頂級酒莊斐朗城堡

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
記者會以越洋視訊方式進行，相當有趣。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
記者會以越洋視訊方式進行，相當有趣。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

受到全球Covid-19疫情影響，國外酒廠代表都來不了台灣，但是新產品發表會還是要辦，該怎麼辦呢？就用視訊會議進行吧。

有別於一般的視訊會議，大多是在辦公室定點進行，位於法國格拉夫法定產區的斐朗城堡（Chateau Ferrande），不想讓記者對著枯燥的PowerPoint放空，決定用視訊鏡頭帶我們去逛一逛酒廠，看一看斐朗城堡的獨特風土，還有採收葡萄的現況，讓記者們線上逛酒莊。

斐朗城堡位於紀隆河畔的Castres-Gironde村，屬於格拉夫法定產區，距離波爾多30分鐘路程，於1992年被法國葡萄酒龍頭卡斯特（Castel）酒廠集團收購。

Ferrande這個名字起源於當地歷史，早期這裡是替馬釘蹄鐵的地方，法文為「ferrer」。斐朗城堡的主建物是一棟19世紀末重建的豪宅。葡萄酒風格獨特，是享有盛譽的「波爾多列級酒莊聯盟（Union des Grands Crus de Bordeaux）」成員。 在Graves產區，僅有3個酒莊得到協會身份認可，斐朗城堡正是其中之一。

斐朗城堡擁有一種只有列級莊才有的Güntzian礫石土壤，表層是粗糙礫石，底土是細膩粘土。這種土壤排水良好，夜晚溫暖，既有利於葡萄快速達到成熟度，又能釀造出優雅、具時尚風格的葡萄酒。

斐朗城堡共有一款紅葡萄酒與一款白葡萄酒。其中「斐朗城堡白酒」的獨特之處，在於使用高比例的灰蘇維翁葡萄（Sauvignon Gris），使斐朗白葡萄酒具有獨特的香氣以及豐富的礦石風味，是一款不同尋常的格拉夫白葡萄酒，產量非常稀少。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

斐朗城堡採高性能不銹鋼桶進行發酵，可全程控溫。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
斐朗城堡採高性能不銹鋼桶進行發酵，可全程控溫。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
斐朗城堡正值葡萄收成時節，非常壯觀。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
斐朗城堡正值葡萄收成時節，非常壯觀。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
斐朗城堡擁有一種只有列級莊才有的Güntzian礫石土壤。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
斐朗城堡擁有一種只有列級莊才有的Güntzian礫石土壤。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「斐朗城堡白酒 2017」口感脆爽，具檸檬與白胡椒香氣。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「斐朗城堡白酒 2017」口感脆爽，具檸檬與白胡椒香氣。圖／斐朗城堡提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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