老字號六張犂饅頭店百貨首店 復興SOGO美食颳「台風」

SOGO復興館9月起引進數家台灣「食」力新櫃，包括大稻埕百年餅店「李亭香」、成立於日據時代的「東和製油」，還有老字號的「六張犂饅頭店」首度進駐百貨，讓更多人認識台灣的古早味，9月1日開幕慶推出指定商品買一送一、限量滿額贈。

除了台灣美食，另引進來自神戶的「Morozoff摩洛索夫」蛋糕與洋菓子，人氣招牌為布丁與起士蛋糕；另有「MyCroissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店」。除了六張犂饅頭店進駐SOGO復興館B2，其餘美食新櫃進駐B3。

六張犂饅頭店9月1日至9月7日推出包子或饅頭買10送1(可累贈)。李亭香9月1日至9月3日金龜小財庫禮盒原價200元特價買1送1，每天限量30組；9月1日至9月6日消費滿599元送蒸籠芝麻糕一盒，每天限量30盒。Morozoff摩洛索夫9月1日至9月4日卡士達布丁(大)原價85元，特價買1送1，每天限量20組；9月5日至9月6日奧蒂塔餅乾原價480元，特價買一送一，每日限量20組。吉可頌‧丹麥專賣店9月1日至9月5日法式吉軟麵包原價45元，新品特價10元，每日限量40個。

除了美食，SOGO忠孝館9月1日至9月8舉辦「進口女裝特賣3折起」同場加映「開架化妝品特賣會」，集結34家進口流行女裝、雜貨配件品牌及15家開架化妝品品牌，帶來LAUREL、ST.JOHN、URBAN REASERCH、FREE、22 OCTOBRE、JILL by JILLSTUART、0918、凡士林、HEME、essence、森田藥妝等品牌特惠。