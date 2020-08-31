聽新聞
test
0:00 / 0:00
「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？
堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nolan）執導，由於牽涉大量物理知識與時間序，令無數網友大呼「燒腦」。手表是計量時間的工具，雖然我們不能像電影中的時光機翻轉時間，但以下三種概念、功能的手表，將帶來與電影劇情相關的有趣聯想。
一、逆轉 X Retrograde
電影中的「時光機」可逆轉時間，但怎麼表現在手表上？時間當然無法逆轉，但「逆跳（Retrograde）」功能卻讓欣賞時間時，帶來更多樂趣。逆跳功能手表的日期、星期或月份將具有扇形的逆跳指示，每到一定時間周期，指針便會逆時針轉動回到原位，也和電影中的「時光機」，頗有異曲同工之妙。
二、翻轉 X Reverso
整部「天能」的重要概念就在「翻轉」，而「積家（Jaeger-LeCoultre）」便有從1931年問世的Reverso系列，當初設計是為保護表面不受運動時撞擊的損壞，進而發展出可翻轉的長方形表殼。而由於翻轉表殼需要精密結構，不包含機芯單表殼零件便多達近百個，相當複雜，也讓翻轉腕表在近代，只積家一位，少人能出其右。
三、倒數計時 X Countdown
電影中曾有一幕：男主角和反派與女主角一同操作競速帆船，在海面上高速行駛，驚險萬分。由於海象瞬息萬變，帆船賽中如何計算時間？「倒數計時」的功能便在這時派上用場。具備連續性計時功能的計時碼表具備倒數功能，可自行設定、量測至多15分鐘的倒數計時，倒數計時為0時更將直接進入計時功能。駕駛一艘帆船遠比想像中需要財力、技術與體力，但擁有一只逆跳、翻轉或倒數計時的腕表？這便簡單多了！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言