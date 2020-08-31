「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nolan）執導，由於牽涉大量物理知識與時間序，令無數網友大呼「燒腦」。手表是計量時間的工具，雖然我們不能像電影中的時光機翻轉時間，但以下三種概念、功能的手表，將帶來與電影劇情相關的有趣聯想。

一、逆轉 X Retrograde

電影中的「時光機」可逆轉時間，但怎麼表現在手表上？時間當然無法逆轉，但「逆跳（Retrograde）」功能卻讓欣賞時間時，帶來更多樂趣。逆跳功能手表的日期、星期或月份將具有扇形的逆跳指示，每到一定時間周期，指針便會逆時針轉動回到原位，也和電影中的「時光機」，頗有異曲同工之妙。

二、翻轉 X Reverso

整部「天能」的重要概念就在「翻轉」，而「積家（Jaeger-LeCoultre）」便有從1931年問世的Reverso系列，當初設計是為保護表面不受運動時撞擊的損壞，進而發展出可翻轉的長方形表殼。而由於翻轉表殼需要精密結構，不包含機芯單表殼零件便多達近百個，相當複雜，也讓翻轉腕表在近代，只積家一位，少人能出其右。

三、倒數計時 X Countdown