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「天能」概念表 逆跳、翻轉、倒數計時 你跟上沒？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雖然不能真正翻轉時間，具有逆跳（retrograpde）功能的腕表如江詩丹頓（Vacheron Constantin）Patrimony腕表，卻展現斯文優雅的顯示趣味。圖 / Vacheron Constantin提供。
雖然不能真正翻轉時間，具有逆跳（retrograpde）功能的腕表如江詩丹頓（Vacheron Constantin）Patrimony腕表，卻展現斯文優雅的顯示趣味。圖 / Vacheron Constantin提供。

堪稱2020年度最受注目的好萊塢電影「天能（TENET）」由克里斯多夫諾藍（Christopher Edward Nolan）執導，由於牽涉大量物理知識與時間序，令無數網友大呼「燒腦」。手表是計量時間的工具，雖然我們不能像電影中的時光機翻轉時間，但以下三種概念、功能的手表，將帶來與電影劇情相關的有趣聯想。

一、逆轉 X Retrograde

電影中的「時光機」可逆轉時間，但怎麼表現在手表上？時間當然無法逆轉，但「逆跳（Retrograde）」功能卻讓欣賞時間時，帶來更多樂趣。逆跳功能手表的日期、星期或月份將具有扇形的逆跳指示，每到一定時間周期，指針便會逆時針轉動回到原位，也和電影中的「時光機」，頗有異曲同工之妙。

二、翻轉 X Reverso

整部「天能」的重要概念就在「翻轉」，而「積家（Jaeger-LeCoultre）」便有從1931年問世的Reverso系列，當初設計是為保護表面不受運動時撞擊的損壞，進而發展出可翻轉的長方形表殼。而由於翻轉表殼需要精密結構，不包含機芯單表殼零件便多達近百個，相當複雜，也讓翻轉腕表在近代，只積家一位，少人能出其右。

三、倒數計時 X Countdown

電影中曾有一幕：男主角和反派與女主角一同操作競速帆船，在海面上高速行駛，驚險萬分。由於海象瞬息萬變，帆船賽中如何計算時間？「倒數計時」的功能便在這時派上用場。具備連續性計時功能的計時碼表具備倒數功能，可自行設定、量測至多15分鐘的倒數計時，倒數計時為0時更將直接進入計時功能。駕駛一艘帆船遠比想像中需要財力、技術與體力，但擁有一只逆跳、翻轉或倒數計時的腕表？這便簡單多了！

PANERAI，帆船倒數計時碼表（PAM01038），Carbotech碳纖維表殼，47毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，倒數計時碼表，價格店洽。圖 / PANERAI提供。
PANERAI，帆船倒數計時碼表（PAM01038），Carbotech碳纖維表殼，47毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，倒數計時碼表，價格店洽。圖 / PANERAI提供。
Jaeger-LeCoultre，Reverso腕表，可翻轉的表殼，也帶有翻轉時間的額外趣味聯想。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
Jaeger-LeCoultre，Reverso腕表，可翻轉的表殼，也帶有翻轉時間的額外趣味聯想。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
使用帆船船布固定於表面，令PANERAI這款具備倒數計時功能的Regatta倒數計時碼表，散發海上的粗獷氣息。圖 / PANERAI提供。
使用帆船船布固定於表面，令PANERAI這款具備倒數計時功能的Regatta倒數計時碼表，散發海上的粗獷氣息。圖 / PANERAI提供。

電影 腕表

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