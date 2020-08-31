2020年首發 台灣限定格蘭花格紅門窖藏原酒系列
又有兩款「台灣限定」的威士忌發表了！格蘭花格（Glenfarclas）今天針對台灣市場發行「格蘭花格紅門窖藏原酒系列」的首批酒款，「2010年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION001」以及「2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒 EDITION002」。此為首發批次，而後將每年發表二至三批次，每批次僅生產約2,000瓶。
「格蘭花格紅門窖藏原酒系列」，由格蘭花格第五代傳人John Grant親自特選，命名靈感可追溯至酒廠創立至今的36座酒窖，皆是獨特的紅色大門，特別以此命名，意義深遠。
格蘭花格堅持使用傳統鋪地式酒窖（Dunnage warehouse），低矮的鋪地式酒窖為泥土地面、石板屋頂，使得酒窖裡的濕度高、溫差小，提供穩定良好的環境讓威士忌能夠緩慢的熟成。酒窖大門皆呈現充滿生命力的紅色，每座門上有著對應的酒窖編號。
此外，該系列酒液以最大型的蒸餾器以傳統直火加熱工藝，展現酒體原始濃郁的風貌，選用西班牙Oloroso雪莉酒桶熟成，成就了格蘭花格酒款甜美的調性及豐富的風味。
首批推出的「2010年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒」，具太妃糖的香甜及淡淡葡萄果香，如甜點般誘人，充滿活力的口感，在柔和的辛香風味後，接著麥芽與柑橘果香的厚實甜美溫暖。
另一款「2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒」，有著青澀的果香，帶出香草莢和牛奶糖的甜美，輕盈的木質香，豐富而深邃的口感，些許酸度襯出肉桂與荳蔻般的辛香調性，柑橘果香交揉其間。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言