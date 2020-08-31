聽新聞
test
0:00 / 0:00
小狐狸必收！草泥馬、松鼠、大象 PANDORA秋季串飾萌翻
今年秋天，以各種造型串飾風靡全球20年的PANDORA，推出全新的一系列Pandora Passion串飾，以具手工溫度的獨特造型，將令人喜愛的造型物件畫作隨身珠寶，其中包括捧著橡子的可愛小松鼠、呆萌傻笑的草泥馬、閃爍藍色眼睛的狐狸、俏皮的小馬等，同時迎來一位全新的Pandora Friends成員 — 瞪大了雙眼的小象Ellie，記憶力超群的她，象徵對過往歲月的回憶與珍惜。同時還有將小熊、狐狸、松鼠等三位好朋友齊聚一堂的好朋友串飾，象徵深刻的友誼，適合和閨密分享、一起配戴。
除了可愛的動物，今年秋季的Pandora Passion系列，也以精湛的工藝技術勾勒出精緻鏤空的心型捕夢網與羽毛綴飾，象徵著捕捉美夢的守護意象，更在捕夢網中心編織出一個小型星系，象徵整個宇宙都在幫助啟動夢想。愛心鋼琴、小黑板、以及帶點俏皮叛逆意味的骷髏女孩，則有點復古氣息，環繞品牌Pandora Moments串飾手鍊紀錄願想的特質與訴求，透過串飾所記錄的個人人生歷程與正向的願望，組成個人化的獨一無二手鍊。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言