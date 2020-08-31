小狐狸必收！草泥馬、松鼠、大象 PANDORA秋季串飾萌翻

今年秋天，以各種造型串飾風靡全球20年的PANDORA，推出全新的一系列Pandora Passion串飾，以具手工溫度的獨特造型，將令人喜愛的造型物件畫作隨身珠寶，其中包括捧著橡子的可愛小松鼠、呆萌傻笑的草泥馬、閃爍藍色眼睛的狐狸、俏皮的小馬等，同時迎來一位全新的Pandora Friends成員 — 瞪大了雙眼的小象Ellie，記憶力超群的她，象徵對過往歲月的回憶與珍惜。同時還有將小熊、狐狸、松鼠等三位好朋友齊聚一堂的好朋友串飾，象徵深刻的友誼，適合和閨密分享、一起配戴。

除了可愛的動物，今年秋季的Pandora Passion系列，也以精湛的工藝技術勾勒出精緻鏤空的心型捕夢網與羽毛綴飾，象徵著捕捉美夢的守護意象，更在捕夢網中心編織出一個小型星系，象徵整個宇宙都在幫助啟動夢想。愛心鋼琴、小黑板、以及帶點俏皮叛逆意味的骷髏女孩，則有點復古氣息，環繞品牌Pandora Moments串飾手鍊紀錄願想的特質與訴求，透過串飾所記錄的個人人生歷程與正向的願望，組成個人化的獨一無二手鍊。 Pandora Rose鏤空心型捕夢網串飾，2,480元。圖／PANDORA提供 藍眼狐狸925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供 鏤空心型捕夢網925銀串飾，2,080元。圖／PANDORA提供 森林好朋友925銀吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供 可愛松鼠925銀串飾，1,480元。圖／PANDORA提供 活力小馬925銀串飾，1,280元。圖／PANDORA提供 藍眼狐狸925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供 森林好朋友925銀吊飾，2,080元。圖／PANDORA提供 骷髏女孩925銀串飾，1,580元。圖／PANDORA提供 俏皮草泥馬925銀串飾，1,280元。圖／PANDORA提供