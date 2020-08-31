AKAME、MATHARIRI VG Taipei聯手 餐酒限定店現正開吃

日本清酒中，風味又可概分為辛口或甘口，但辛口指的並不是「辣」，而是醣質較少，喝來清爽、俐落。身為首個將清酒「辛口（KARAKUCHI）」概念導入啤酒的品牌，ASAHI今日聯手南北兩間餐酒知名主廚，由AKAME的兄弟店「MATHARIRI山菜野寮」與VG Taipei主廚陳子洋聯手，AKAME主廚彭天恩負責菜色監修，以迴轉壽司為概念推出「ASAHI 辛口餐酒限定店」，主食與配菜價位落在80元至220元不等，再推出期間限定風味啤酒，已於今日開始營業。

初期公布的2道主菜與8道配菜中：「牛橫隔膜」（160元），選用屏東萬丹的本地台灣黃牛，以甜酒釀拉出甜味，再加上昆布醬油醃漬。再考量到日式餐酒的調性，餐點再附上日式樹豆味增，搭配ASAHI Super Dry黑啤酒，將能維持口中的清爽乾淨；而如果喜歡Super Dry的經典黃啤酒，負責「海味」的VG Taipei行政主廚陳子洋則帶來以日式「稻燒」手法烹調的「青醬鰹魚」（120元），並以青醬提味，擺盤也頗有日式氣息，另一道主食「酒粕起士鮮蝦」（220元）則以白起士醬搭配鮮蝦與鮭魚卵，鮮甜鹹香，海味滿滿。

「Mathariri香腸」（120元）則是以原住民喜愛的「血腸」做變化，MATHARIRI主廚徐忠和則表示，除了血腸中加入蛋黃醬和時蔬，介於胡椒和花椒之間的馬告也是他愛用的調味，於是選擇加入蛋黃醬，製造豐富層次。現場除能喝到經典的ASAHI Super Dry黃啤與黑啤酒，還有以3:7比例的Half & Half黑白配的特殊口味，僅能於本次限定餐酒吧中享用。雖然首輪餐期已訂位額滿，但平日6:30後與假日中午13:00後，仍能事先訂位、現場候位，餐期則至10月4日為止。

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