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AKAME、MATHARIRI VG Taipei聯手 餐酒限定店現正開吃

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
限定店內除經典的ASAHI Super Dry黃啤酒、黑啤酒，期間並提供特殊比例的half & half黑白配（左）的特殊風味。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
限定店內除經典的ASAHI Super Dry黃啤酒、黑啤酒，期間並提供特殊比例的half & half黑白配（左）的特殊風味。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。

日本清酒中，風味又可概分為辛口或甘口，但辛口指的並不是「辣」，而是醣質較少，喝來清爽、俐落。身為首個將清酒「辛口（KARAKUCHI）」概念導入啤酒的品牌，ASAHI今日聯手南北兩間餐酒知名主廚，由AKAME的兄弟店「MATHARIRI山菜野寮」與VG Taipei主廚陳子洋聯手，AKAME主廚彭天恩負責菜色監修，以迴轉壽司為概念推出「ASAHI 辛口餐酒限定店」，主食與配菜價位落在80元至220元不等，再推出期間限定風味啤酒，已於今日開始營業。

初期公布的2道主菜與8道配菜中：「牛橫隔膜」（160元），選用屏東萬丹的本地台灣黃牛，以甜酒釀拉出甜味，再加上昆布醬油醃漬。再考量到日式餐酒的調性，餐點再附上日式樹豆味增，搭配ASAHI Super Dry黑啤酒，將能維持口中的清爽乾淨；而如果喜歡Super Dry的經典黃啤酒，負責「海味」的VG Taipei行政主廚陳子洋則帶來以日式「稻燒」手法烹調的「青醬鰹魚」（120元），並以青醬提味，擺盤也頗有日式氣息，另一道主食「酒粕起士鮮蝦」（220元）則以白起士醬搭配鮮蝦與鮭魚卵，鮮甜鹹香，海味滿滿。

「Mathariri香腸」（120元）則是以原住民喜愛的「血腸」做變化，MATHARIRI主廚徐忠和則表示，除了血腸中加入蛋黃醬和時蔬，介於胡椒和花椒之間的馬告也是他愛用的調味，於是選擇加入蛋黃醬，製造豐富層次。現場除能喝到經典的ASAHI Super Dry黃啤與黑啤酒，還有以3:7比例的Half & Half黑白配的特殊口味，僅能於本次限定餐酒吧中享用。雖然首輪餐期已訂位額滿，但平日6:30後與假日中午13:00後，仍能事先訂位、現場候位，餐期則至10月4日為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

集結南北三名廚（右起）：AKAME主廚彭天恩、VG Taipei行政主廚陳子洋、MATHARIRI主廚徐忠，共同打造了本次Super Dry辛口餐酒限定店的菜色創意發想。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
集結南北三名廚（右起）：AKAME主廚彭天恩、VG Taipei行政主廚陳子洋、MATHARIRI主廚徐忠，共同打造了本次Super Dry辛口餐酒限定店的菜色創意發想。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
限定供應的Asahi SUPER DRY Half & Half黑白配特殊口味，建議搭配煙燻海草物及煙燻蘿蔔馬茲卡邦。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
限定供應的Asahi SUPER DRY Half & Half黑白配特殊口味，建議搭配煙燻海草物及煙燻蘿蔔馬茲卡邦。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
空間設計將日式迴轉壽司概念翻轉成餐酒吧，同時強烈的紅黑配色，展現猶如「辛口」的俐落、強悍氣息。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
空間設計將日式迴轉壽司概念翻轉成餐酒吧，同時強烈的紅黑配色，展現猶如「辛口」的俐落、強悍氣息。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
位於Neo 19一樓的「Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店」，已從今日展開、餐期至10月4日為止。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
位於Neo 19一樓的「Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店」，已從今日展開、餐期至10月4日為止。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
期間限定提供的菜色選用了大量台灣特色的山地食材如香料烤豬梅花、牛橫膈膜與Mathariri香腸，與Asahi SUPER DRY黑啤酒的清爽感，格外合拍。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。
期間限定提供的菜色選用了大量台灣特色的山地食材如香料烤豬梅花、牛橫膈膜與Mathariri香腸，與Asahi SUPER DRY黑啤酒的清爽感，格外合拍。提醒您：飲酒過量、有礙健康。圖 / ASAHI提供。

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