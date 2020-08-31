6種防疫職業限定！問鼎送「人數×10倍東石巨大蛤蜊」

為感謝各方人士在今年疫情期間的付出，浮誇系鍋物餐廳「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」自9月1日起，推出限期1個月的回饋活動。凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師等職業，2人以上前來用餐，消費滿額即贈「人數×10倍的東石巨大蛤蜊」，2人送20顆、5人送50顆，10人就送100顆。

問鼎提供有「單點」與「套餐」等不同的消費型態，為迎接週年慶到來，特別於西門店推出「吃到飽」方案，每人888～988元，就可享用最高80種食材，包括澳洲純血冠軍和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌等肉品，還有多款海鮮與配料，均採無限供應。活動期間內，４成人以上同行，並提前1日以上預約「988吃到飽」方案，參與打卡活動，再加送「加勒比海巨大龍蝦」乙隻（價值1080元），每日限量20隻。