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6種防疫職業限定！問鼎送「人數×10倍東石巨大蛤蜊」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
問鼎除了單點或套餐外，也於西門店推出吃到飽方案。圖／問鼎提供
問鼎除了單點或套餐外，也於西門店推出吃到飽方案。圖／問鼎提供

為感謝各方人士在今年疫情期間的付出，浮誇系鍋物餐廳「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」自9月1日起，推出限期1個月的回饋活動。凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師等職業，2人以上前來用餐，消費滿額即贈「人數×10倍的東石巨大蛤蜊」，2人送20顆、5人送50顆，10人就送100顆。

問鼎提供有「單點」與「套餐」等不同的消費型態，為迎接週年慶到來，特別於西門店推出「吃到飽」方案，每人888～988元，就可享用最高80種食材，包括澳洲純血冠軍和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌等肉品，還有多款海鮮與配料，均採無限供應。活動期間內，４成人以上同行，並提前1日以上預約「988吃到飽」方案，參與打卡活動，再加送「加勒比海巨大龍蝦」乙隻（價值1080元），每日限量20隻。

9月1日至9月30日期間，凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師，只要出示相關身份證件，提前至少1日預約，用餐當日含2成人以上同行，每人均消滿886元，即贈「人數×10倍的東石巨大蛤蜊」。業者表示，業者表示，東石巨大蛤蜊的個頭比一般文蛤大2～3倍，原價每份228元，盼藉此活動為各方防疫英雄補身。（活動詳情以品牌粉絲團為準）

東石巨大蛤蜊的個頭比一般文蛤大2～3倍。圖／問鼎提供
東石巨大蛤蜊的個頭比一般文蛤大2～3倍。圖／問鼎提供
凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師等職業的民眾，可享滿額送「人數×10倍的東石巨大蛤蜊」。圖／問鼎提供
凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師等職業的民眾，可享滿額送「人數×10倍的東石巨大蛤蜊」。圖／問鼎提供
問鼎西門店推出4人同行，打卡送龍蝦的優惠活動。圖／問鼎提供
問鼎西門店推出4人同行，打卡送龍蝦的優惠活動。圖／問鼎提供

東石 火鍋

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