尤傑尼歐攝影展 閉展倒數最終優惠
暑假於華山展出的「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」，現場一次展出167座巨型燈箱打造沉浸攝影光廊，及10間奇幻攝影房間，吸引不少喜好攝影、文青族群前往朝聖，目前暑假已接近尾聲，展覽已經進入最後倒數兩周，好評如潮，主辦單位再加碼推出雙人優惠活動，喜歡的民眾千萬不要錯過。
本次展覽由聯合數位文創主辦，將西班牙超現實攝影大師尤傑尼歐知名巡迴作品「365°」系列攝影成功引進台灣，本次系列作品為尤傑尼歐耗時8年。於一間房間內，拍攝出365幅作品，透過超現實手法，以藝術家視角重新詮釋經典藝術、歷史、社會時事等議題，包含垃圾過量、女性平權、社群軟體重度使用，其中亦不少作品以尤傑尼歐成長故事為核心詮釋，及對他影響深遠的藝術家如愛德華･霍普、梵谷等。透過巨型燈箱及特殊畫布，堆砌出高2.6公尺的攝影光牆，顛覆一般常見的牆掛式攝影輸出，以及設置10間實景還原攝影作品的拍照房間，讓民眾得走入作品中，重新創作專屬照片。
展覽進入閉展倒數最後倒數兩周，並針對雙人套票推出優惠600元方案，還沒購票的民眾可以趁此把握最後觀展機會。更多詳情請見udn售票網或活動官網查詢。
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