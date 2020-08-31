用三倍券折扣加倍！人氣土司輕鬆享受

土司迷、麵包控最近很忙碌，各路土司英雄好漢搶進市場，一下衝名店排隊、等會兒又忙著拍照發開箱文，話題不斷讓大家大飽口福。其中，超商龍頭7-ELEVEN晨光土司兼具方便購得與百吃不膩，迄今人氣居高不墜！現在持振興三倍券到7-ELEVEN可以放大價值喔，用紙本振興三倍券買晨光嚴選土司200元6入現省88元、500元15入現省220元，行動隨時取隨時便利，超級划算吃到明星土司，好康千萬別錯過。

晨光土司系列選擇多，在7-ELEVEN隨時可以買到。 圖／鄭嘉蕙 攝影

土司是不少家庭每天必備的食材，被外界喻為「白金商機」。這看似簡單卻不簡單的土司熱賣常銷的關鍵在哪裡？原來稱得上好吃、美味的土司必須口感與外貌裡外兼備，單吃柔軟中帶Q彈，變身三明治則口感有層次、滋味好豐富，難怪晨光嚴選土司能滿足老饕張張超挑剔的嘴。

晨光土司系列，不論單吃或是變化成三明治都很美味。 圖／鄭嘉蕙 攝影

動手做過烘焙的同好就知道，製作白土司要做得好吃非常不容易，因為白土司的原物料是很簡單、單純的，要化身為單吃也好吃的白土司是需要一番功夫的。晨光嚴選土司透過低溫熟成製程，加上選用日本石板烤爐提高熱穿透力，以及分段式溫層冷卻裝置，讓土司甘甜美味、邊皮薄又細緻，光是撕開細細品嘗就能吃出不簡單的甘甜滋味，愈吃愈甘甜。

用晨光嚴選土司做南蠻雞腿牛奶蛋蔬菜三明治，是一份讓人好有飽足感的餐點。 圖／鄭嘉蕙 攝影

而獨特的糯米種工法技術，加上三道壓延技術壓出土司麵糰氣泡，是創造出土司細緻柔軟口感的秘密。除了晨光嚴選土司之外，還變化出晨光奶油土司、晨光葡萄土司、晨光莓果核桃土司。想單純品味土司，或是搭配繽紛食材，怎麼吃都好吃，天天吃都不會膩，從早晨開始，用晨光土司的「焙感朝氣」迎接朝氣生活每一天。

晨光嚴選土司最能吃出柔軟又甘甜的口感。喜歡奶香可以試試晨光奶油土司，那種入口即化、濃郁留香的風味真是暖到心坎裡，是童年最美好的念想。用果香搭配土司最是清新，不論是多汁芳香的晨光葡萄土司，或是一聞就充滿果香的晨光莓果核桃土司，都是口感層次豐富，單吃就很享受，更是創意料理的好夥伴。

當季酪梨做成的蛋沙拉和莓果核桃土司超搭，秘密在於另外加入來自西亞的椰棗，綿密香甜是清爽感的夏季創意三明治。 圖／鄭嘉蕙 攝影

土司除了早餐或簡餐之外，對熱愛運動的族群來說，運動之後來份輕食土司，補充體力。再加入柳橙、蘋果、奇異果、番茄……等水果也是碳水化合物中不錯的選擇。創意料理就是將水果與土司巧妙搭配，在炎炎夏日清爽美味，給曬昏的食慾輕巧提振。

現在使用振興三倍券購買晨光嚴選土司，6組或15組有69折現省88元或220元超級優惠。 圖／鄭嘉蕙 攝影

剛領到熱騰騰的振興三倍券，現在到7-ELEVEN價值倍增。200元、500元的振興三倍券都可以購得69折晨光嚴選土司，行動隨時取隨時便利又划算。不管家裡有沒有開伙，或是趕時間需要立刻充飢，走進超商來份晨光土司，單吃品味土司甘甜、感受Q彈，隨時隨地為振興活力一起加油!