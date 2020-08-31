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入圍9項就送你9套造型 Lady Gaga只有更狂沒有最狂！
「2020 MTV音樂錄影帶大獎」（MTV VMA 2020）登場，今年因為疫情關係把頒獎典禮搬到戶外舉辦。在這場活動中最受矚目的就是Lady Gaga女神卡卡了，入圍9項的她拿了5項回家，更是用連換9套造型的華麗演出帶來超精彩視覺效果，還搭配了各種防疫裝扮，完美結合時尚、音樂與時事。
Lady Gaga在典禮中嘗試了Conrad Muscarella的透明頭飾搭配Area銀色服裝，呼應MTV音樂錄影帶大獎的太空人獎盃造型，更以Iris van Herpen訂製的超狂立體炫目禮服配Cecilio Castrillo防護面罩展現非常前衛又充滿藝術感的摩登look。而今年七月才剛發表的Valentino秋冬高訂系列的一襲白色羽毛曳地大衣和亮片連身褲也成了她9套造型中的一大戰袍，氣勢超強，稜角分明的Candice Cuoco銀色大衣配Maisonmet口罩則是呈現出銳利強悍女力。
其他像是Christoper John Rogers綠色大蓬裙禮服、Lance V Moore面罩、BCalla連身褲等，也都是很有舞台效果的造型，只能說Lady Gaga又用這一連串精彩的表演再次大聲宣告她的穿搭永遠只有更狂，沒有最狂！
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