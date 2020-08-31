超萌Q版恐龍珠寶！ 男生也會瘋狂的童年夢想成真

藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，以家族傳承百年的精湛技術，融會東西美學的設計，今年一創立就成為台灣珠寶界的大話題。其中極致鑽片系列，又以獨創的鑲嵌技法成就別具個性的品牌招牌標誌。全新登場的恐龍造型珠寶，以品牌總監Joan Cheng父親童年時代最喜愛的恐龍為主角，透過刻意卡通化的呈現手法，打造一系列精緻又討喜的鑽片恐龍。

劍龍、腕龍、翼龍、三角龍… 相信全世界的小孩都對這些恐龍的名字與特色如數家珍，這也是當今品牌總監Joan Cheng的父親印象最深刻的童年回憶：在早期物質不充裕的年代，用泥巴捏出恐龍互鬥玩耍。JHENG JEWELLERY全新的創作運用獨特的鑽石原片鑲嵌，刻意精選黑色、茶色等較為寫實低調的大地色系鑽片，呈獻傳奇史前生物的自然原始感；同時又以卡通化的擬人表情勾勒恐龍的輪廓，巧妙在兩種風格間達到平衡。5種不同的恐龍更以霧面、亮面與拉絲交替處理肌理，透過精緻的細節為恐龍注入活潑的生命力。