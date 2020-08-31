瑪黑家居、HOLA優惠季登場 居家控趁機入手質感好物

搜羅世界質感生活選品的瑪黑家居選物6周年生日慶，即日起至9月23日，網路、實體門市精選商品7折起，再享購物滿額購物金和好禮加碼回饋，「瑪黑家居敦南門市」也將於9月中正式開幕。HOLA周年慶即日起至9月30日登場，活動期間於HOLA實體門市消費單筆滿3,000送300電子折價券。

瑪黑家居選物在官網、實體門市皆有生日慶優惠，官網9月1日至9月23日全站消費滿3,000元送300元購物金；消費滿5,000元送丹麥長方板岩餐盤2件組。實體門市享精選商品優惠，消費滿3,000可參加轉盤抽獎；消費滿5,000元送丹麥長方板岩餐盤2件。中山門市獨家推出憑門市消費發票，可享P&T柏林茶館用餐9折優惠；於P&T柏林茶館用餐，可享餐廚商品額外95折優惠。秀泰門市獨家推出消費滿3,000元加贈秀泰影城電影票一張。

另外，瑪黑家居進駐台北敦南商圈，近80坪的敦南門市即將於9月中旬正式開幕，除了精選世界各地生活風格選物，同時提升空間傢俱品類占比。

HOLA周年慶期間同步推出20多款買一送一生活用品、每周限時搶購單品、不限金額換購好物，像是HOLA義式孟斐斯埃及棉雙人床被組，採1000織紗頂級工藝，搭配90/10可水洗防螨抗菌羽絨薄被，原價29,920元、9月10日至9月16日限定合購價9,999元。九陽高速破壁冷熱調理機JYL-Y91M原價7,990元，9月17日至9月23日期間限定價4,990元，再加贈HOLA禮券1,000元。