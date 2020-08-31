快訊

女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪黑家居、HOLA優惠季登場 居家控趁機入手質感好物

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA義式孟斐斯埃及棉床被組雙人+90/10可水洗防螨抗菌羽絨薄被雙人原價29,920元，9/10～9/16限時合購價9,999元。圖／HOLA提供
HOLA義式孟斐斯埃及棉床被組雙人+90/10可水洗防螨抗菌羽絨薄被雙人原價29,920元，9/10～9/16限時合購價9,999元。圖／HOLA提供

搜羅世界質感生活選品的瑪黑家居選物6周年生日慶，即日起至9月23日，網路、實體門市精選商品7折起，再享購物滿額購物金和好禮加碼回饋，「瑪黑家居敦南門市」也將於9月中正式開幕。HOLA周年慶即日起至9月30日登場，活動期間於HOLA實體門市消費單筆滿3,000送300電子折價券。

瑪黑家居選物在官網、實體門市皆有生日慶優惠，官網9月1日至9月23日全站消費滿3,000元送300元購物金；消費滿5,000元送丹麥長方板岩餐盤2件組。實體門市享精選商品優惠，消費滿3,000可參加轉盤抽獎；消費滿5,000元送丹麥長方板岩餐盤2件。中山門市獨家推出憑門市消費發票，可享P&T柏林茶館用餐9折優惠；於P&T柏林茶館用餐，可享餐廚商品額外95折優惠。秀泰門市獨家推出消費滿3,000元加贈秀泰影城電影票一張。

另外，瑪黑家居進駐台北敦南商圈，近80坪的敦南門市即將於9月中旬正式開幕，除了精選世界各地生活風格選物，同時提升空間傢俱品類占比。

HOLA周年慶期間同步推出20多款買一送一生活用品、每周限時搶購單品、不限金額換購好物，像是HOLA義式孟斐斯埃及棉雙人床被組，採1000織紗頂級工藝，搭配90/10可水洗防螨抗菌羽絨薄被，原價29,920元、9月10日至9月16日限定合購價9,999元。九陽高速破壁冷熱調理機JYL-Y91M原價7,990元，9月17日至9月23日期間限定價4,990元，再加贈HOLA禮券1,000元。

另外，法國FORUOR森沐真空曲線陶瓷保溫瓶400ml（原價1,290元）、玻璃手提享飲瓶550ml（699元）、HOLA米勒附蓋編織紋收納籃/德比附蓋收納盒、Pioneer瀝水籃等推出特價買一送一。拉斐爾全牛皮腳凳原價8,800元，特價3,990元再享買一送一；弗雷德餐椅原價2,490元，特價1,990元再享買一送一。

弗雷德餐椅原價2,490元，特價1,990元再享買一送一。圖／HOLA提供
弗雷德餐椅原價2,490元，特價1,990元再享買一送一。圖／HOLA提供
拉斐爾全牛皮腳凳原價8,800元，特價3,990元，再享買一送一。圖／HOLA提供
拉斐爾全牛皮腳凳原價8,800元，特價3,990元，再享買一送一。圖／HOLA提供
丹麥Ørskov超薄耐熱玻璃系列售價230元～1,980元，特價207元～1,680元。圖／瑪黑家居選物提供
丹麥Ørskov超薄耐熱玻璃系列售價230元～1,980元，特價207元～1,680元。圖／瑪黑家居選物提供
Homer雲朵椅Weight Of Cloud水泥灰售價7,990元，特價6,640元。圖／瑪黑家居選物提供
Homer雲朵椅Weight Of Cloud水泥灰售價7,990元，特價6,640元。圖／瑪黑家居選物提供
澳洲Wandering Folk雙層防水帆布野餐墊售價4,580元，特價3,980元。圖／瑪黑家居選物提供
澳洲Wandering Folk雙層防水帆布野餐墊售價4,580元，特價3,980元。圖／瑪黑家居選物提供
Bloomingville寂靜北歐餐皿系列售價280元～580元，特價238元～493元。圖／瑪黑家居選物提供
Bloomingville寂靜北歐餐皿系列售價280元～580元，特價238元～493元。圖／瑪黑家居選物提供

HOLA 購物 周年慶

延伸閱讀

「你是哪種理財專家？」認識櫃買指數 送你超商購物金

認識櫃買指數 線上答題送超商購物金

德國反防疫群眾試闖國會大廈 總統部長同聲譴責

俄反對派領袖疑遭下毒 抵柏林救治

相關新聞

漫天荒野撒沙哈拉沙漠 佇立著純白色方塊寓言

宛如三毛筆下的漫天荒野中的撒沙哈拉沙漠，搖曳著清脆銅鈴聲響的駱駝踩著緩慢的步伐，在荒漠中烙印下深深淺淺的足跡...

6種防疫職業限定！問鼎送「人數×10倍東石巨大蛤蜊」

為感謝各方人士在今年疫情期間的付出，浮誇系鍋物餐廳「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」自9月1日起，推出限期1個月的回饋活動。凡軍...

尤傑尼歐攝影展 閉展倒數最終優惠

暑假於華山展出的「西班牙奇幻攝影大師尤傑尼歐特展」，現場一次展出167座巨型燈箱打造沉浸攝影光廊，及10間奇幻攝影房間，吸引不少喜好攝影、文青族群前往朝聖，目前暑假已接近尾聲，展覽已經進入最後倒數兩周，好評如潮，主辦單位再加碼推出雙人優惠活動，喜歡的民眾千萬不要錯過。

入圍9項就送你9套造型 Lady Gaga只有更狂沒有最狂！

「2020 MTV音樂錄影帶大獎」（MTV VMA 2020）登場，今年因為疫情關係把頒獎典禮搬到戶外舉辦。在這場活動中...

超萌Q版恐龍珠寶！ 男生也會瘋狂的童年夢想成真

藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，以家族傳承百年的精湛技術，融會東西美學的設計，今年一創立就成為台灣珠寶界的大...

瑪黑家居、HOLA優惠季登場 居家控趁機入手質感好物

搜羅世界質感生活選品的瑪黑家居選物6周年生日慶，即日起至9月23日，網路、實體門市精選商品7折起，再享購物滿額購物金和好...

「不要讓別人告訴你不適合什麼」 許瑋甯重視自信好氣色 激推彩妝新法寶香奈兒恆潤裸光水幕絲粉底

台灣容易潮濕悶熱的氣候類型，常常讓許多人飽受脫妝困擾，也因為這種天氣狀態之下太過厚重的底妝可以說是完全行不通，在遮瑕這部...

免費送50杯抹茶鮮奶！頂呱呱X美國功夫茶9月1日插旗基隆

在台已經有8間門市的「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式插旗基隆，開設基隆首間門市，並於9月1日起試營運。為慶祝新店開幕，試營運期間，滿200送20元折價券，另有套餐加購優惠，開幕當日，前50名客人可獲得免費的抹茶鮮奶，另還有150元優惠券、炸雞堡69元、打卡送雞塊等等系列活動。

九月才到貨AMBUSH X BVLGARI 蔡依林、楊丞琳蛇先上身

寶格麗（BVLGARI）日前透過品牌IG發表「Serpenti Through the Eyes of…」跨界聯名系列最新力作，由東京潮流品牌AMBUSH靈魂人物Yoon Ahn創意發想別具特色的寶格麗Serpenti包，即日起透過官網開放預購，立刻成為本季最受時尚界期待的包包。雖然官網預購預計9月4日才開始從義大利寄送，不過明星顯然份不一樣，包括寶格麗品牌大使蔡依林、楊丞琳，都已經在IG上秀出穿搭照，年輕又時髦的設計非常地生火。

哪天喝葡萄酒最好喝？ 先看日子再說

許多人遇上入厝、結婚…等重大日子，會習慣先看一下農民曆；難道開一瓶葡萄酒來喝，也要看日子？

超愛Boucheron Quatre五號作 周董、昆凌ig曬情人對戒

正因為不同，所以大方展現差異、衝撞出鮮明魅力。法國老字號珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）深明混搭的魅力精髓，早在2004年創造出「Quatre」系列。今日再度使用藍色高精密陶瓷，打造出全新Quatre Blue系列。事實上，昆凌和周杰倫也早早擁有一組Quatre Blue的情人對戒，兩人在instagram與限時動態中，不時穿戴上這組戒指，而昆凌更在外出、造型時，戒不離手。

22STUDIO水泥表 X 星際大戰聯名款 最後限量倒數中

科幻電影帶來的想像力有兩種，其中一種像是「天能」，考驗我們的物理知識與邏輯柔軟度；另一種則像一代經典、橫跨數十年歷史的「星際大戰」，為至少兩個世代以上的觀影者，帶來極大的感動與樂趣。

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

紙本藝FUN券 今起分流登記

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

「梅莎」影響中「海神」接著來？氣象局：還須觀察

嬰幼兒也可用！ 60萬份600元紙本藝FUN券31日開放登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。