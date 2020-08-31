「不要讓別人告訴你不適合什麼」 許瑋甯重視自信好氣色 激推彩妝新法寶香奈兒恆潤裸光水幕絲粉底

台灣容易潮濕悶熱的氣候類型，常常讓許多人飽受脫妝困擾，也因為這種天氣狀態之下太過厚重的底妝可以說是完全行不通，在遮瑕這部分就會顯得比較無力。向來以自然妝感為特色的香奈兒時尚裸光系列，全新推出帶光澤感又可柔焦瑕疵的「恆潤裸光水慕絲粉底」，品牌台灣彩妝形象大使許瑋甯早早搶先試用，讓追求偽素顏、好氣色的她愛不釋手，同時也大方分享了一些平常上妝的技巧，還從彩妝品聊到女性的自我認同，化身美麗的心靈導師！

恆潤裸光水慕絲粉底主打「聚光柔焦科技」，用特殊色素粒子反射光線，打造粉嫩光暈，和質地濃醇具透亮光澤感的複合保濕精華油兩者同步作用讓妝感自然又持久。「我真的很喜歡偽素顏感，也很享受被問『你是不是沒化妝』這種時刻。」瑋甯說，所以恆潤裸光水慕絲粉底完全很符合她的底妝需求。

「對女生來說，氣色好、膚色透亮超重要的，因為第一眼通常就是看氣色啊！我想大家都希望聽到『你今天氣色好好』，不會想聽到『你今天很累』吧？」在瑋甯眼中，最完美的自然妝感就是薄透、好氣色，所以平常她會用香奈兒二合一粉底刷很均勻刷上一層恆潤裸光水慕絲粉底，「也因為它質地透亮，就算繼續堆疊遮瑕，像是遮雀斑或是黑眼圈等等都沒問題。」她也建議，女生平常最好準備3種顏色的粉底液，可以像調色盤那樣自己依照臉部、脖子、手等等的膚色去調配混搭，比較不會造成完妝後產生色差、像是戴了一層面具的尷尬狀況。

台灣天氣悶熱，常常走在戶外沒多久底妝就融得一塌糊塗，對此瑋甯表示：「如果皮膚容易出油通常就是保濕沒有做好，恆潤裸光水慕絲粉底可以達到油水平衡，就不太會有這種問題。」香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底添加保濕與防護雙重因子，成分富含潤膚油與植物性甘油，可以維持肌膚的舒適與水潤，此外內含適應氣候變化特性的馬達加斯加長壽花萃取與結合SPF 25 PA++防曬係數，也可提升防禦力、維持妝感。

而「好氣色」妝感還需要一點色彩的點綴，瑋甯推薦使用香奈兒超炫耀釉光唇萃66號(預計十月上市)，在她看來這個紅色系色號很「法國女人」，無論早晚、各種季節、場合都適用，而且持久、吃色、水潤，另外也很推薦寶寶粉色調。「我平常追求十分鐘快速完妝，一般來說就是上完恆潤裸光水慕絲粉底後上釉光唇萃，它也可以當成腮紅，這種好氣色就像曬過太陽那樣清新自在的感覺。」她也表示不喜歡過於明顯的唇線，所以使用釉光唇萃這類液態唇彩後，會特別再用手按掉唇峰的邊緣，讓唇妝顏色與邊界更自然，「我的小秘訣是先用霧面質地的唇膏，再在嘴唇重點部位補上釉光唇萃這類光澤感的產品，這就是打造嘟嘟嘴的技巧。如果你想呈現再霧面一點的妝感，擦完釉光唇萃後可以用衛生紙輕輕按壓一下。」

擁有各種質地唇彩，瑋甯平常出門也會固定攜帶兩種不同質地的商品，「我覺得自己蠻多變的，潤澤感的唇彩看起來比較活潑年輕，霧面唇膏則是優雅沉穩 ，這兩種我會互相搭配使用。顏色的話我每隔一個月就會調整，可能這個月喜歡栗子色，下個月變莓果色，照心情決定，我也不會為自己設限適合哪種顏色。」她認為，女生太容易因為別人的評論就認為自己不適合這個不適合那個，「我覺得這樣對自己不是很公平，你一定有適合的場合和裝扮可以搭配各種顏色或質地的產品，比如跟好友之間的主題派對，這種時候就是嘗試平常不敢試的顏色最好的機會，像我之前也用過香奈兒唇膏搭亮片喔！」