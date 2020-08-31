快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費送50杯抹茶鮮奶！頂呱呱X美國功夫茶9月1日插旗基隆

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
基隆首間「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式開幕。圖／頂呱呱提供
基隆首間「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式開幕。圖／頂呱呱提供

在台已經有8間門市的「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式插旗基隆，開設基隆首間門市，並於9月1日起試營運。為慶祝新店開幕，試營運期間，滿200送20元折價券，另有套餐加購優惠，開幕當日，前50名客人可獲得免費的抹茶鮮奶，另還有150元優惠券、炸雞堡69元、打卡送雞塊等等系列活動。

頂呱呱在2018年正式插旗紐約，並與全球擁有超過300間門市的手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作，推出「炸雞配珍奶」的組合。頂呱呱X美國功夫茶即是同時結合兩品牌主力商品的複合型門市，目前於台北、新北、花蓮、澎湖、桃園等地均有門市。

即將開幕的基隆仁三店，地點鄰近基隆廟口夜市，9月1日至9月8日的試營運期間，消費滿200元，就贈送20元餐點抵用券；購買任一套餐，即可以39元加購原味小腿2支或芝心乳酪條，49元可加購脆皮雞柳條，飲料加價19元，即可升級陽光金鳳冰茶。

9月17日開幕當天，前50名來店客人，可獲贈「抹茶鮮奶」一杯，另外來電消費並參與打卡活動，即贈阿勇雞塊兌換券。9月17日至9月30日購買全家餐，送150元套餐折抵優惠券。9月17日至9月30日，單點炸雞堡／烤腿堡，原價99元，優惠價69元。

基隆 品牌 手搖飲料

延伸閱讀

影／基隆中華國小往年新生個位數 今年轉型雙語迎17人

基隆46公幼 開辦課後留園

桃園基隆雙市長遊大溪 行銷共享城市觀光資源還送好康

基隆與桃園市長更上一層樓？ 「吃豆乾升大官」藏玄機

相關新聞

漫天荒野撒沙哈拉沙漠 佇立著純白色方塊寓言

宛如三毛筆下的漫天荒野中的撒沙哈拉沙漠，搖曳著清脆銅鈴聲響的駱駝踩著緩慢的步伐，在荒漠中烙印下深深淺淺的足跡...

瑪黑家居、HOLA優惠季登場 居家控趁機入手質感好物

搜羅世界質感生活選品的瑪黑家居選物6周年生日慶，即日起至9月23日，網路、實體門市精選商品7折起，再享購物滿額購物金和好...

「不要讓別人告訴你不適合什麼」 許瑋甯重視自信好氣色 激推彩妝新法寶香奈兒恆潤裸光水幕絲粉底

台灣容易潮濕悶熱的氣候類型，常常讓許多人飽受脫妝困擾，也因為這種天氣狀態之下太過厚重的底妝可以說是完全行不通，在遮瑕這部...

免費送50杯抹茶鮮奶！頂呱呱X美國功夫茶9月1日插旗基隆

在台已經有8間門市的「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式插旗基隆，開設基隆首間門市，並於9月1日起試營運。為慶祝新店開幕，試營運期間，滿200送20元折價券，另有套餐加購優惠，開幕當日，前50名客人可獲得免費的抹茶鮮奶，另還有150元優惠券、炸雞堡69元、打卡送雞塊等等系列活動。

九月才到貨AMBUSH X BVLGARI 蔡依林、楊丞琳蛇先上身

寶格麗（BVLGARI）日前透過品牌IG發表「Serpenti Through the Eyes of…」跨界聯名系列最新力作，由東京潮流品牌AMBUSH靈魂人物Yoon Ahn創意發想別具特色的寶格麗Serpenti包，即日起透過官網開放預購，立刻成為本季最受時尚界期待的包包。雖然官網預購預計9月4日才開始從義大利寄送，不過明星顯然份不一樣，包括寶格麗品牌大使蔡依林、楊丞琳，都已經在IG上秀出穿搭照，年輕又時髦的設計非常地生火。

哪天喝葡萄酒最好喝？ 先看日子再說

許多人遇上入厝、結婚…等重大日子，會習慣先看一下農民曆；難道開一瓶葡萄酒來喝，也要看日子？

超愛Boucheron Quatre五號作 周董、昆凌ig曬情人對戒

正因為不同，所以大方展現差異、衝撞出鮮明魅力。法國老字號珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）深明混搭的魅力精髓，早在2004年創造出「Quatre」系列。今日再度使用藍色高精密陶瓷，打造出全新Quatre Blue系列。事實上，昆凌和周杰倫也早早擁有一組Quatre Blue的情人對戒，兩人在instagram與限時動態中，不時穿戴上這組戒指，而昆凌更在外出、造型時，戒不離手。

22STUDIO水泥表 X 星際大戰聯名款 最後限量倒數中

科幻電影帶來的想像力有兩種，其中一種像是「天能」，考驗我們的物理知識與邏輯柔軟度；另一種則像一代經典、橫跨數十年歷史的「星際大戰」，為至少兩個世代以上的觀影者，帶來極大的感動與樂趣。

優質系／採集長濱滋味 用大地譜寫 Fine Dining Sinasera 24主廚楊柏偉

沿著台東海岸線駛去，浪花相映於田野對岸，海水味還未從鼻尖散去，遠方的草根香氣已將人引人碎石小徑，Sinasera 24的招牌現於眼前。算算從市區到長濱，開車得花上一個半小時，卻擋不住饕客腳步，訂位已滿到年底。30歲的楊柏偉，正是開闢這一切的靈魂。

淡水漁人碼頭 光雕+煙火秀

淡水漁人碼頭煙火秀昨天以「愛妳愛你520」為主題施放長達五分二十秒的煙火，以海洋、花朵及瀑布為意象點亮，現場還有以LED...

雙東傳奇 感受時光靜好

聯合報系有行旅推出的「雙東傳奇」，結合台東與屏東兩個大獲好評的旅程，帶領旅人從《香格里拉》到《桃花源》，感受山居歲月的靜...

除甲醛、送涼風 空氣清淨機新品功能再升級

不分季節都越來越嚴重的空氣污染問題，加上今年疫情影響，讓民眾逐漸關注到空氣清淨機的重要性。

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

紙本藝FUN券 今起分流登記

開學日溼答答…梅莎颱風外圍環流影響 北台間歇降雨

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

「梅莎」影響中「海神」接著來？氣象局：還須觀察

嬰幼兒也可用！ 60萬份600元紙本藝FUN券31日開放登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。