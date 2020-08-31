免費送50杯抹茶鮮奶！頂呱呱X美國功夫茶9月1日插旗基隆

在台已經有8間門市的「頂呱呱X美國功夫茶」，將於9月17日正式插旗基隆，開設基隆首間門市，並於9月1日起試營運。為慶祝新店開幕，試營運期間，滿200送20元折價券，另有套餐加購優惠，開幕當日，前50名客人可獲得免費的抹茶鮮奶，另還有150元優惠券、炸雞堡69元、打卡送雞塊等等系列活動。

頂呱呱在2018年正式插旗紐約，並與全球擁有超過300間門市的手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作，推出「炸雞配珍奶」的組合。頂呱呱X美國功夫茶即是同時結合兩品牌主力商品的複合型門市，目前於台北、新北、花蓮、澎湖、桃園等地均有門市。

即將開幕的基隆仁三店，地點鄰近基隆廟口夜市，9月1日至9月8日的試營運期間，消費滿200元，就贈送20元餐點抵用券；購買任一套餐，即可以39元加購原味小腿2支或芝心乳酪條，49元可加購脆皮雞柳條，飲料加價19元，即可升級陽光金鳳冰茶。

9月17日開幕當天，前50名來店客人，可獲贈「抹茶鮮奶」一杯，另外來電消費並參與打卡活動，即贈阿勇雞塊兌換券。9月17日至9月30日購買全家餐，送150元套餐折抵優惠券。9月17日至9月30日，單點炸雞堡／烤腿堡，原價99元，優惠價69元。