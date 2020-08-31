九月才到貨AMBUSH X BVLGARI 蔡依林、楊丞琳蛇先上身

寶格麗（BVLGARI）日前透過品牌IG發表「Serpenti Through the Eyes of…」跨界聯名系列最新力作，由東京潮流品牌AMBUSH靈魂人物Yoon Ahn創意發想別具特色的寶格麗Serpenti包，即日起透過官網開放預購，立刻成為本季最受時尚界期待的包包。雖然官網預購預計9月4日才開始從義大利寄送，不過明星顯然份不一樣，包括寶格麗品牌大使蔡依林、楊丞琳，都已經在IG上秀出穿搭照，年輕又時髦的設計非常地生火。

寶格麗的Serpenti延伸自品牌最著名的蛇形珠寶Serpenti系列，以琺瑯或寶石勾勒蛇頭與鱗片作為包包的釦頭設計。由透過AMBUSH重新詮釋的Serpenti包，以納帕小牛皮勾勒出蛇身柔軟蜷曲的線條，共有鮮豔的亮藍色、螢光綠色、桃紅色、和黑色四種顏色可選。2種包形包括楊丞琳同款、具有ㄇ字形金提把的手提肩背兩用包，以及蔡依林在IG上揹無提把的肩背腰包兩用包。除此之外，還有黑色與金屬色的一款小型手拿肩揹兩用包，採硬殼設計，包身上的蛇蜷曲成愛心形狀，兩側裝飾流蘇。除了包包，AMBUSH X BVLGARI限量系列亦有小皮件和皮革手環等配件。 蔡依林在IG發布穿搭照，搶先入手最新AMBUSH X BVLGARI腰包肩揹兩用包，官網預購價2450美元。圖／取自IG @jolin_cai 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 蔡依林在IG發布穿搭照，搶先入手最新AMBUSH X BVLGARI腰包肩揹兩用包，官網預購價2450美元。圖／取自IG @jolin_cai 楊丞琳在IG發布的穿搭照，手上桃紅色的AMBUSH X BVLGARI手提肩揹兩用包相當搶眼，官網預購價2900美元。圖／取自IG @rainie77 蔡依林在IG發布穿搭照，搶先入手最新AMBUSH X BVLGARI腰包肩揹兩用包，官網預購價2450美元。圖／取自IG @jolin_cai