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哪天喝葡萄酒最好喝？ 先看日子再說
許多人遇上入厝、結婚…等重大日子，會習慣先看一下農民曆；難道開一瓶葡萄酒來喝，也要看日子？
就生物自然動力法（Biodynamics）的觀點來看，的確是如此。他們認為月亮盈虧會影響酒的風味，只有在所謂的「果日（fruit day）」喝葡萄酒，才會最好喝。
或許你也有這樣的經驗，「奇怪，這款酒上次開沒這麼好喝，但這次比較好喝欸！」很可能，這就是月亮在作怪。
早在西元一世紀的古羅馬自然學家老普林尼（Pliny the Elder） 就說過：「月亮對地球有推補作用，當月亮靠近時，會充盈所有地面上的物體，月亮遠離時，又會把它們吸乾。」奧地利學者Rudolf Steiner於1924年提出生物自然動力法，將每一天區分為「根日（root day）」、「果日」、「葉日（leaf day）」、「花日（flower day）」。
「根日」是指月亮位在土象，就是摩羯座、金牛座、處女座。根據陰曆，「根日」不適合品酒。「花日」是指月亮位在風象，也就是雙子座、天秤座、水瓶座。「花日」適合喝香氣型酒款，如 Viognier 或Torrontes。
「葉日」指月亮位在水象，就是巨蟹座、天蠍座、雙魚座。植物在「葉日」會專心產生葉綠素，通常不適合品酒。「果日」指月亮位在火象，就是牡羊座、獅子座、射手座。「果日」是最適合品酒的。
或許你會覺得這毫無科學根據，不過也有許多人在嘗試過之後，認為確有其事。市面上也有許多不同單位撰寫的App，可以直接查詢到今天是不是「果日」。
讓我這麼說好了，世間事還是寧可信其有；如果你手上有一瓶窖藏多年的波爾多五大酒莊珍釀，在開瓶之前，建議還是先看一下日子吧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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