聽新聞
test
0:00 / 0:00
超愛Boucheron Quatre五號作 周董、昆凌ig曬情人對戒
正因為不同，所以大方展現差異、衝撞出鮮明魅力。法國老字號珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）深明混搭的魅力精髓，早在2004年創造出「Quatre」系列。今日再度使用藍色高精密陶瓷，打造出全新Quatre Blue系列。事實上，昆凌和周杰倫也早早擁有一組Quatre Blue的情人對戒，兩人在instagram與限時動態中，不時穿戴上這組戒指，而昆凌更在外出、造型時，戒不離手。
從建築樣式中得到靈感，Boucheron的Quatre系列包含了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron），以及巴黎飾紋（Clou de Paris）四種形式，透過雙重、多重的混搭，展現出光線、紋理與色彩的新奇魅力。原先已包含有Classique、Black、White、Radiant和Red系列，新款的Quatre Blue則運用藍色高科技精密陶瓷，為全系列注入冷靜沈著的優雅氣質。
也由於藍色常令人聯想到休閒的丹寧牛仔布料，吊墜可自由滑動的Quatre Blue系列長項鍊可搭配素色針織或洋裝，讓項鍊自由垂墜於領口，展現如領帶般的中性英姿；而如果展現周末時的休閒隨性？簡單的牛仔褲或單品如刷洗仿舊的丹寧襯衫，也能與Quatre Blue的藍色陶瓷，以顏色兩相呼應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言