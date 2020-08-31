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超愛Boucheron Quatre五號作 周董、昆凌ig曬情人對戒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
昆凌戴上Boucheron全新Quatre Blue珠寶，展現小女人的輕奢風采。圖／Boucheron提供
昆凌戴上Boucheron全新Quatre Blue珠寶，展現小女人的輕奢風采。圖／Boucheron提供

正因為不同，所以大方展現差異、衝撞出鮮明魅力。法國老字號珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）深明混搭的魅力精髓，早在2004年創造出「Quatre」系列。今日再度使用藍色高精密陶瓷，打造出全新Quatre Blue系列。事實上，昆凌和周杰倫也早早擁有一組Quatre Blue的情人對戒，兩人在instagram與限時動態中，不時穿戴上這組戒指，而昆凌更在外出、造型時，戒不離手。

建築樣式中得到靈感，Boucheron的Quatre系列包含了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron），以及巴黎飾紋（Clou de Paris）四種形式，透過雙重、多重的混搭，展現出光線、紋理與色彩的新奇魅力。原先已包含有Classique、Black、White、Radiant和Red系列，新款的Quatre Blue則運用藍色高科技精密陶瓷，為全系列注入冷靜沈著的優雅氣質。

也由於藍色常令人聯想到休閒的丹寧牛仔布料，吊墜可自由滑動的Quatre Blue系列長項鍊可搭配素色針織或洋裝，讓項鍊自由垂墜於領口，展現如領帶般的中性英姿；而如果展現周末時的休閒隨性？簡單的牛仔褲或單品如刷洗仿舊的丹寧襯衫，也能與Quatre Blue的藍色陶瓷，以顏色兩相呼應。

外出踏青時，昆凌也曾開心戴上Quatre Blue戒指。圖／翻攝自ig
外出踏青時，昆凌也曾開心戴上Quatre Blue戒指。圖／翻攝自ig
周杰倫曾在instagram限時動態中戴上Boucheron Quatre Blue戒指，一展霸氣柔情。圖／翻攝自ig
周杰倫曾在instagram限時動態中戴上Boucheron Quatre Blue戒指，一展霸氣柔情。圖／翻攝自ig
Boucheron，Quatre Blue系列短項鍊，使用黃金、玫瑰金、白金750材質和藍色高精密陶瓷，99,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron，Quatre Blue系列短項鍊，使用黃金、玫瑰金、白金750材質和藍色高精密陶瓷，99,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron，Quatre Blue系列戒指，使用白K金、玫瑰金、黃金與藍色高科技精密陶瓷，並鑲嵌鑽石，約20萬8,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron，Quatre Blue系列戒指，使用白K金、玫瑰金、黃金與藍色高科技精密陶瓷，並鑲嵌鑽石，約20萬8,000元。圖／Boucheron提供
原本就以混合異材質創造個性的Quatre系列，本次帶來藍色陶瓷的組合，更顯混搭活力。圖／Boucheron提供
原本就以混合異材質創造個性的Quatre系列，本次帶來藍色陶瓷的組合，更顯混搭活力。圖／Boucheron提供
昆凌以高領針織衫和藍色百摺連身群搭配Boucheron新款Quatre Bleu珠寶，將寫意風格、輕鬆演繹。圖／Boucheron提供
昆凌以高領針織衫和藍色百摺連身群搭配Boucheron新款Quatre Bleu珠寶，將寫意風格、輕鬆演繹。圖／Boucheron提供
Boucheron，Quatre Blue系列長項鍊，適合搭配不同深淺的牛仔丹寧襯衫，輕鬆揉和貴氣與動感活力，17萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron，Quatre Blue系列長項鍊，適合搭配不同深淺的牛仔丹寧襯衫，輕鬆揉和貴氣與動感活力，17萬5,000元。圖／Boucheron提供
造型時也戒不離身，加上米妮愛心手勢，讓昆凌和Quatre Blue可愛度大增。圖／翻攝自ig
造型時也戒不離身，加上米妮愛心手勢，讓昆凌和Quatre Blue可愛度大增。圖／翻攝自ig

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