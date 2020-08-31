超愛Boucheron Quatre五號作 周董、昆凌ig曬情人對戒

正因為不同，所以大方展現差異、衝撞出鮮明魅力。法國老字號珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）深明混搭的魅力精髓，早在2004年創造出「Quatre」系列。今日再度使用藍色高精密陶瓷，打造出全新Quatre Blue系列。事實上，昆凌和周杰倫也早早擁有一組Quatre Blue的情人對戒，兩人在instagram與限時動態中，不時穿戴上這組戒指，而昆凌更在外出、造型時，戒不離手。

從建築樣式中得到靈感，Boucheron的Quatre系列包含了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron），以及巴黎飾紋（Clou de Paris）四種形式，透過雙重、多重的混搭，展現出光線、紋理與色彩的新奇魅力。原先已包含有Classique、Black、White、Radiant和Red系列，新款的Quatre Blue則運用藍色高科技精密陶瓷，為全系列注入冷靜沈著的優雅氣質。