快訊

60萬份600元！第二波紙本藝FUN券今9時開放登記 嬰幼兒也可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

22 studio水泥表 X 星際大戰聯名款 最後限量倒數中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以星際大戰中「死星二代」為靈感的22 studio水泥星戰系列腕表，是大男孩手上的玩味之選。圖／22 studio提供
以星際大戰中「死星二代」為靈感的22 studio水泥星戰系列腕表，是大男孩手上的玩味之選。圖／22 studio提供

科幻電影帶來的想像力有兩種，其中一種像是「天能」，考驗我們的物理知識與邏輯柔軟度；另一種則像一代經典、橫跨數十年歷史的「星際大戰」，為至少兩個世代以上的觀影者，帶來極大的感動與樂趣。

未完工的「死星二代」曾出現在「星際大戰六部曲：絕地大反攻」電影中，也是星戰Star Wars系列中，毀滅力最誇張的終極武器，從量體、威力都超乎想像，龐大且充滿滿戲劇張力。曾以水泥打造過超夯水泥表、水泥手表的「22 studio」則有一枚星戰系列手表，將「旋轉樓梯」設計手法結合「死星二代」，打造出一款硬派、又具戲劇效果的腕上時計。

死星二代的外觀像是一個圓形的星球，但側邊殘敗、缺失的形體，像是衰敗與死亡的預告。22 studio透過品牌善用的「階梯」設計，抽象地捕捉到死星二代的形體意向，也像城市的天際線、高低起伏不一。42.5毫米的精鋼表殼電鍍PVD黑色，同時搶眼的紅色指針，則像黑武士的紅色光劍般揮舞在深灰色的水泥表面上。限定100只，目前僅剩最後6只，石英機芯、時間顯示功能，訂價約12,800元。

22studio，死星二代限量腕表，42.5毫米，石英機芯，精鋼PVD黑色處理，時間顯示，12,800元，限量100只。圖／22 studio提供
22studio，死星二代限量腕表，42.5毫米，石英機芯，精鋼PVD黑色處理，時間顯示，12,800元，限量100只。圖／22 studio提供
長方形的表盒並附保卡，22 studio為手表提供了一年保固、終身維修。圖／22 studio提供
長方形的表盒並附保卡，22 studio為手表提供了一年保固、終身維修。圖／22 studio提供
紅色的指針像是黑武士的紅色光劍般，揮掃過冷酷孤寂的時間舞台。圖／22 studio提供
紅色的指針像是黑武士的紅色光劍般，揮掃過冷酷孤寂的時間舞台。圖／22 studio提供

電影 腕表 星際大戰

延伸閱讀

比智慧手機還薄！甩開負擔！夏日薄型腕表好上手

開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

Google將在秋季釋出新版Wear OS 改善操作效率、加入洗手計時功能

影／香港再現名貴手表劫殺案

相關新聞

除甲醛、送涼風 空氣清淨機新品功能再升級

不分季節都越來越嚴重的空氣污染問題，加上今年疫情影響，讓民眾逐漸關注到空氣清淨機的重要性。

22 studio水泥表 X 星際大戰聯名款 最後限量倒數中

科幻電影帶來的想像力有兩種，其中一種像是「天能」，考驗我們的物理知識與邏輯柔軟度；另一種則像一代經典、橫跨數十年歷史的「星際大戰」，為至少兩個世代以上的觀影者，帶來極大的感動與樂趣。

優質系／採集長濱滋味 用大地譜寫 Fine Dining Sinasera 24主廚楊柏偉

沿著台東海岸線駛去，浪花相映於田野對岸，海水味還未從鼻尖散去，遠方的草根香氣已將人引人碎石小徑，Sinasera 24的招牌現於眼前。算算從市區到長濱，開車得花上一個半小時，卻擋不住饕客腳步，訂位已滿到年底。30歲的楊柏偉，正是開闢這一切的靈魂。

淡水漁人碼頭 光雕+煙火秀

淡水漁人碼頭煙火秀昨天以「愛妳愛你520」為主題施放長達五分二十秒的煙火，以海洋、花朵及瀑布為意象點亮，現場還有以LED...

雙東傳奇 感受時光靜好

聯合報系有行旅推出的「雙東傳奇」，結合台東與屏東兩個大獲好評的旅程，帶領旅人從《香格里拉》到《桃花源》，感受山居歲月的靜...

新竹第2間！「壽司郎」再開慈雲路店 離竹科才3分鐘

繼新竹巨城店之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，預計將再於新竹開設第2間門市「慈雲路店」，鄰近新竹科學園區。屆時位於新竹...

保養品用穿的！歐都納推出抗曬美肌新品「玩美肌光」

因應消費需求，機能無極限，歐都納特別為國內戶外旅遊民眾，推出聰明美人輕鬆穿衣保養~抗曬美肌新品「玩美肌光」，標榜保養品用...

吸了就拍！DJI OM 4折疊手機雲台幫新手拍出華麗大片

隨著手機拍攝功能越來越強大，搭配的周邊配件也越來越先進。DJI最新推出的手機雲台DJI OM 4，加入了創新的磁吸設計，...

4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠

近期包括必勝客、肯德基、麥當勞等連鎖速食品牌，紛紛推出不同的限時優惠或是消費方案。其中必勝客為慶祝在台第250間門市開幕...

樂天Kobo限時全站電子書6.9折 閱讀器最高優惠2,100元

今年因為疫情影響，讓各種數位內容產業都快速成長。樂天Kobo電子書也抓緊這波風潮，快速增加繁體中文藏書量突破11萬本，而...

不讓香菜咖啡孤單 再推出香菜月餅

彰化縣北斗鎮推廣香菜的香菜先生顏名源與北斗偑巷咖啡、南投吉本棧烘焙花園聯合推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顏名源說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益。

滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

熱門新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

資深職場女揭求職「3訣竅5提問」 網友大推：面試女王

真實版「皮卡丘貓」全身螢光黃 主人親揭染色原因

梅莎恐變強颱 北台今明防大雨

紙本藝FUN券 今起分流登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。