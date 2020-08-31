22 studio水泥表 X 星際大戰聯名款 最後限量倒數中

科幻電影帶來的想像力有兩種，其中一種像是「天能」，考驗我們的物理知識與邏輯柔軟度；另一種則像一代經典、橫跨數十年歷史的「星際大戰」，為至少兩個世代以上的觀影者，帶來極大的感動與樂趣。

未完工的「死星二代」曾出現在「星際大戰六部曲：絕地大反攻」電影中，也是星戰Star Wars系列中，毀滅力最誇張的終極武器，從量體、威力都超乎想像，龐大且充滿滿戲劇張力。曾以水泥打造過超夯水泥表、水泥手表的「22 studio」則有一枚星戰系列手表，將「旋轉樓梯」設計手法結合「死星二代」，打造出一款硬派、又具戲劇效果的腕上時計。