快訊

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

藍發動22縣市議會黨團開記者會反美豬 不排除上街抗爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹第2間！「壽司郎」再開慈雲路店 離竹科才3分鐘

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
壽司郎估計將開設新竹第二間門市。記者陳睿中／攝影
壽司郎估計將開設新竹第二間門市。記者陳睿中／攝影

新竹巨城店之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，預計將再於新竹開設第2間門市「慈雲路店」，鄰近新竹科學園區。屆時位於新竹的民眾，又將有更多元的用餐選擇。

來自大阪的壽司郎，在日本已有超過530餘家店舖，因連續9年業績蟬聯同業之冠，因此又被稱為「日本迴轉壽司NO.1」。2018年6月，壽司郎正式登台，在台提供有超過百款的迴轉壽司、炸物、點心，並有不定時推出的期間限定料理，每盤40元起，快速累積許多支持的消費者。目前壽司郎在大台北共有8間門市，新竹1間，台中3間，台南與高雄各有4、3間門市，累積共有19間分店。

今年6月10日，壽司郎首度進駐風城，開設「新竹巨城店」，店舖位於遠東巨城購物中心。而即將開幕的「慈雲路店」，將是壽司郎在新竹的第2間分店，估計也是全台第20間分店。此間門市位於慈雲路、埔頂二路口，附近有好市多、迪卡儂等大型商場外，距離新竹科學園區也僅有3分鐘車程。隨著新店開幕，除了可增加當地民眾用餐的便利性之外，壽司郎也多會舉行開幕促銷活動，屆時估計也能讓民眾搶一波好康優惠。

壽司 新竹

延伸閱讀

14歲少女高雄北上新竹失聯 校方：學生與網友互動活絡

14歲少女高雄北上新竹後失聯 媽媽臉書PO文請網友協尋

竹科生活圈／國衛院落羽松 竹南冬季亮點

新竹風箏節 飛龍巨獸天上秀

相關新聞

新竹第2間！「壽司郎」再開慈雲路店 離竹科才3分鐘

繼新竹巨城店之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，預計將再於新竹開設第2間門市「慈雲路店」，鄰近新竹科學園區。屆時位於新竹...

吸了就拍！DJI OM 4折疊手機雲台幫新手拍出華麗大片

隨著手機拍攝功能越來越強大，搭配的周邊配件也越來越先進。DJI最新推出的手機雲台DJI OM 4，加入了創新的磁吸設計，...

4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠

近期包括必勝客、肯德基、麥當勞等連鎖速食品牌，紛紛推出不同的限時優惠或是消費方案。其中必勝客為慶祝在台第250間門市開幕...

樂天Kobo限時全站電子書6.9折 閱讀器最高優惠2,100元

今年因為疫情影響，讓各種數位內容產業都快速成長。樂天Kobo電子書也抓緊這波風潮，快速增加繁體中文藏書量突破11萬本，而...

不讓香菜咖啡孤單 再推出香菜月餅

彰化縣北斗鎮推廣香菜的香菜先生顏名源與北斗偑巷咖啡、南投吉本棧烘焙花園聯合推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顏名源說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益。

滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

老宅男必殺威士忌來了！國內舉辦威士忌烈酒品味展（Whisky Taste）的大爵文創，與日本威士忌品牌戶河內聯手，推出聖鬥士星矢威士忌系列，共推出黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款，都是無年份的調和威士忌，每款限量888瓶，於8月份起至11月份止，每月上市一款。

從和牛吃到伊比利豬！RÒU推4套烤肉組　在家過中秋

隨著中秋節即將到來，加上在家料理的宅經濟升溫，RÒU By T-HAM特別推出多種頂級烤肉組合，包括有日本A3紐約客燒肉片、晶鑽豬梅花烤肉片、西班牙伊比利黑豬豬頸肉、日本F1牛冷藏紐約客燒肉片等等不同的肉品，另外還有搭配Caviar House & Prunier魚子醬的禮盒，增添中秋送禮情意。

開學收心操！Apple Music推出數十種全新親子播放列表

暑假終於結束，相信讓許多爸媽鬆了一口氣！但開學後還是不能忘記保留專屬的親子時間，Apple Music重新策劃編排過去即廣受歡迎的親子歌單。即日起，聽眾可享受全新的「Fun!」系列播放列表，包括「童趣健身歌」、「玩耍時間到！」、「ABC字母歌」，滿滿活力動感的以及滿載教育性的各類歌曲，能讓孩子們唱歌、跳舞和學習數小時，放過爸媽一陣子。

2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

9月1日至9月30日期間，結合「燒肉＋鍋物」的吃到飽餐廳「金洹苑」，新推出週年慶優惠活動，除了有3~4人同行的折扣，再推出3款料理無限供應的優惠，另有2款加價鍋底可享免費升級。活動期間另有抽獎活動，最大獎可享消費7折。

影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排

頗獲民眾青睞的中衛特殊色口罩，今天在屈臣氏全各門市限量60盒販售，每人1盒，全台再掀起排隊買口罩人潮；台東市區新生路及正氣路今天凌晨5點就有人排隊，有人帶著孩子來，也有台北市遊客，上午8點前，兩家門市已排隊額滿。

凡爾賽風MOSCHINO禮服好性感 BLACKPINK造型衣櫃太強大！

韓國人氣女團BLACKPINK與美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作單曲《Ice Cream》MV前幾天...

熱門新聞

特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

「梅莎」不侵台 吳德榮：將增強為今年最強颱

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

防暴雨 「梅莎」恐成今年最強颱

台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。