新竹第2間！「壽司郎」再開慈雲路店 離竹科才3分鐘

繼新竹巨城店之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，預計將再於新竹開設第2間門市「慈雲路店」，鄰近新竹科學園區。屆時位於新竹的民眾，又將有更多元的用餐選擇。

來自大阪的壽司郎，在日本已有超過530餘家店舖，因連續9年業績蟬聯同業之冠，因此又被稱為「日本迴轉壽司NO.1」。2018年6月，壽司郎正式登台，在台提供有超過百款的迴轉壽司、炸物、點心，並有不定時推出的期間限定料理，每盤40元起，快速累積許多支持的消費者。目前壽司郎在大台北共有8間門市，新竹1間，台中3間，台南與高雄各有4、3間門市，累積共有19間分店。

今年6月10日，壽司郎首度進駐風城，開設「新竹巨城店」，店舖位於遠東巨城購物中心。而即將開幕的「慈雲路店」，將是壽司郎在新竹的第2間分店，估計也是全台第20間分店。此間門市位於慈雲路、埔頂二路口，附近有好市多、迪卡儂等大型商場外，距離新竹科學園區也僅有3分鐘車程。隨著新店開幕，除了可增加當地民眾用餐的便利性之外，壽司郎也多會舉行開幕促銷活動，屆時估計也能讓民眾搶一波好康優惠。