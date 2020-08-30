吸了就拍！DJI OM 4折疊手機雲台幫新手拍出華麗大片

隨著手機拍攝功能越來越強大，搭配的周邊配件也越來越先進。DJI最新推出的手機雲台DJI OM 4，加入了創新的磁吸設計，搭配摺疊式的結構，以及豐富的拍攝功能，讓攜帶使用的過程變得更加便利，新手也能拍出專業感大片。

新一代DJI OM 4巧妙加入磁吸設計，可自動對位、調整水平，滿足了手機在拍攝與其他使用場景之間快速切換的需求，更比前代產品可承載更大的重量，可適用大部分手機。配合可摺疊式設計，從吸附、展開到開拍，簡單3步一氣呵成。DJI OM 4支援單手使用和操控大部分功能，在充滿電力情況下可運作長達15小時，亦可維持待機模式，方便隨時重新啟動。

拍攝時搭配DJI Mimo應用程式內豐富的拍攝功能，包括智能跟隨3.0可自動跟隨成人、兒童、寵物等拍攝目標，手勢控制、動態變焦功能，縮時攝影、軌跡縮時、運動縮時、慢動作、運動模式、全新「CloneMe」全景複製拍攝功能、旋轉模式，或也可以直接選擇Story模式拍攝範本，讓DJI OM 4按預設的軌跡運動，並自動加入音樂和色調，一鍵出片，方便快速分享到社群媒體。