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吸了就拍！DJI OM 4折疊手機雲台幫新手拍出華麗大片

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
DJI OM 4配備手持三腳架等實用配件，聚會自拍也能輕鬆操控。圖／DJI提供
DJI OM 4配備手持三腳架等實用配件，聚會自拍也能輕鬆操控。圖／DJI提供

隨著手機拍攝功能越來越強大，搭配的周邊配件也越來越先進。DJI最新推出的手機雲台DJI OM 4，加入了創新的磁吸設計，搭配摺疊式的結構，以及豐富的拍攝功能，讓攜帶使用的過程變得更加便利，新手也能拍出專業感大片。

新一代DJI OM 4巧妙加入磁吸設計，可自動對位、調整水平，滿足了手機在拍攝與其他使用場景之間快速切換的需求，更比前代產品可承載更大的重量，可適用大部分手機。配合可摺疊式設計，從吸附、展開到開拍，簡單3步一氣呵成。DJI OM 4支援單手使用和操控大部分功能，在充滿電力情況下可運作長達15小時，亦可維持待機模式，方便隨時重新啟動。

拍攝時搭配DJI Mimo應用程式內豐富的拍攝功能，包括智能跟隨3.0可自動跟隨成人、兒童、寵物等拍攝目標，手勢控制、動態變焦功能，縮時攝影、軌跡縮時、運動縮時、慢動作、運動模式、全新「CloneMe」全景複製拍攝功能、旋轉模式，或也可以直接選擇Story模式拍攝範本，讓DJI OM 4按預設的軌跡運動，並自動加入音樂和色調，一鍵出片，方便快速分享到社群媒體。

即日起，DJI OM 4可於DJI Store、官方旗艦店及授權經銷商購買，建議售價3,990元，內含DJI OM 4、磁吸手機夾、磁吸指環扣、手持三腳架、手繩、束口袋等。並可加入DJI Care隨心換計劃，1年版售價為320元，包含1年2次低價置換服務；2年版售價為490元，可享2年內3次低價置換和第2年官方延保服務。

DJI OM 4的摺疊式設計方便隨身攜帶，隨時開拍。圖／DJI提供
DJI OM 4的摺疊式設計方便隨身攜帶，隨時開拍。圖／DJI提供
磁吸手機夾和磁吸指環扣讓DJI OM 4可瞬間吸附手機，快速開拍。圖／DJI提供
磁吸手機夾和磁吸指環扣讓DJI OM 4可瞬間吸附手機，快速開拍。圖／DJI提供
DJI OM 4巧妙的磁吸快拆設計可瞬間裝好手機開拍穩定畫面，可乘載市面上大部分手機重量。圖／DJI提供
DJI OM 4巧妙的磁吸快拆設計可瞬間裝好手機開拍穩定畫面，可乘載市面上大部分手機重量。圖／DJI提供
內建多種智慧拍攝模式，日常點滴也能變成創作大片。圖／DJI提供
內建多種智慧拍攝模式，日常點滴也能變成創作大片。圖／DJI提供

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