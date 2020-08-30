4種比薩＋飲料250、LINE Pay回饋10％！3速食限時優惠

近期包括必勝客、肯德基、麥當勞等連鎖速食品牌，紛紛推出不同的限時優惠或是消費方案。其中必勝客為慶祝在台第250間門市開幕，推出期間限定的「輕鬆開心點套餐」，任選一個輕鬆點大比薩加一瓶可樂特價250元。至於肯德基推出「99霸氣點」優惠，多款套餐特價99元。麥當勞則是針對LINE Pay用戶，推出結帳滿額享10%回饋的優惠方案。

必勝客近期於汐止開設在台第250間門市。為慶祝新店開幕，即日起至9月7日期間，凡點購煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦、臘腸起司三重奏等4款指定口味的輕鬆點大比薩，搭配330ml可樂或雪碧，原價269元，優惠價250元。

肯德基本次推出的「99霸氣點」方案，共有蔥油脆雞飯捲、八塊上校雞塊、上校原味脆腿堡等3種指定套餐可供選擇，搭配脆薯與飲品，優惠價99元。其中限時於9月1日至10月5日新推出的「蔥油脆雞飯捲」，以中西合併的手法，將蔥油醬、脆雞、米飯、烙烤餅皮相互結合，帶來豐富的滋味，除了99元的個人套餐外，亦有嘗鮮餐、XL套餐、雙人餐等不同搭配組合。

一次可以吃到3份雞米花的「霸氣外肉盒」，9月1日至10月5日期間，也重新回歸市場，凡點購套餐、桶餐，即可享99元加購價。活動期間內，PK會員於肯德基外送累積1,200元，即贈原味蛋撻一盒。