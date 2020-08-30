快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

樂天Kobo限時全站電子書6.9折 閱讀器最高優惠2,100元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Kobo歡慶4週年，從9月1日至9月10日享全站6.9折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出4名讀者獲得6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia。圖／樂天Kobo提供
Kobo歡慶4週年，從9月1日至9月10日享全站6.9折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出4名讀者獲得6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia。圖／樂天Kobo提供

今年因為疫情影響，讓各種數位內容產業都快速成長。樂天Kobo電子書也抓緊這波風潮，快速增加繁體中文藏書量突破11萬本，而在相對不受疫情影響的台灣，也積極拓展閱讀器實體體驗門市，雙北市陸續新增誠品台大店、林口三井店；南部地區則有高雄上鋐書庫，以及9月1日即將加入，台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，9月份更有為期1個月，位於環球購物中心板橋車站的快閃店，未來也計畫在其他縣市增設實體銷售點，提供讀者更多體驗的機會。

歡慶樂天Kobo在台4週年，從9月1日至9月10日止，限時10天享全站6.9折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出4名讀者獲得6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia（市價2,999元），另加送Dyson Lightcycle燈具1,000元折價券（數量有限，送完為止），趁現在下手最划算。

而針對還沒入手電子書閱讀器的消費者，自9月1日至9月8日，於網路電商、實體門市購買電子書閱讀器，指定機種優惠最高折扣1,200元，再送最高900元購書金，三創生活園區還有獨家加碼活動，指定機種加購皮套享半價優惠。

活動期間買樂天Kobo電子書指定款閱讀器最高折1,200元，再送900元購書金。圖／樂天Kobo提供
活動期間買樂天Kobo電子書指定款閱讀器最高折1,200元，再送900元購書金。圖／樂天Kobo提供
樂天Kobo積極拓展閱讀器實體體驗門市，圖為誠品台大店體驗區。圖／樂天Kobo提供
樂天Kobo積極拓展閱讀器實體體驗門市，圖為誠品台大店體驗區。圖／樂天Kobo提供

電子書 疫情

延伸閱讀

《魔戒》作者托爾金作品 繁體中文版電子書首度上市

日職／中止連4場掉分 宋家豪飆2K化解危機

日職／投資有賺有賠 鈴木、福田漲跌停兩樣情

「魔戒」作者唯一愛情小說 男女主角被刻進托爾金墓碑

相關新聞

樂天Kobo限時全站電子書6.9折 閱讀器最高優惠2,100元

今年因為疫情影響，讓各種數位內容產業都快速成長。樂天Kobo電子書也抓緊這波風潮，快速增加繁體中文藏書量突破11萬本，而...

不讓香菜咖啡孤單 再推出香菜月餅

彰化縣北斗鎮推廣香菜的香菜先生顏名源與北斗偑巷咖啡、南投吉本棧烘焙花園聯合推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顏名源說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益。

滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

老宅男必殺威士忌來了！國內舉辦威士忌烈酒品味展（Whisky Taste）的大爵文創，與日本威士忌品牌戶河內聯手，推出聖鬥士星矢威士忌系列，共推出黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款，都是無年份的調和威士忌，每款限量888瓶，於8月份起至11月份止，每月上市一款。

從和牛吃到伊比利豬！RÒU推4套烤肉組　在家過中秋

隨著中秋節即將到來，加上在家料理的宅經濟升溫，RÒU By T-HAM特別推出多種頂級烤肉組合，包括有日本A3紐約客燒肉片、晶鑽豬梅花烤肉片、西班牙伊比利黑豬豬頸肉、日本F1牛冷藏紐約客燒肉片等等不同的肉品，另外還有搭配Caviar House & Prunier魚子醬的禮盒，增添中秋送禮情意。

開學收心操！Apple Music推出數十種全新親子播放列表

暑假終於結束，相信讓許多爸媽鬆了一口氣！但開學後還是不能忘記保留專屬的親子時間，Apple Music重新策劃編排過去即廣受歡迎的親子歌單。即日起，聽眾可享受全新的「Fun!」系列播放列表，包括「童趣健身歌」、「玩耍時間到！」、「ABC字母歌」，滿滿活力動感的以及滿載教育性的各類歌曲，能讓孩子們唱歌、跳舞和學習數小時，放過爸媽一陣子。

2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

9月1日至9月30日期間，結合「燒肉＋鍋物」的吃到飽餐廳「金洹苑」，新推出週年慶優惠活動，除了有3~4人同行的折扣，再推出3款料理無限供應的優惠，另有2款加價鍋底可享免費升級。活動期間另有抽獎活動，最大獎可享消費7折。

影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排

頗獲民眾青睞的中衛特殊色口罩，今天在屈臣氏全各門市限量60盒販售，每人1盒，全台再掀起排隊買口罩人潮；台東市區新生路及正氣路今天凌晨5點就有人排隊，有人帶著孩子來，也有台北市遊客，上午8點前，兩家門市已排隊額滿。

凡爾賽風MOSCHINO禮服好性感 BLACKPINK造型衣櫃太強大！

韓國人氣女團BLACKPINK與美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作單曲《Ice Cream》MV前幾天...

酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 送暖直到9月底

酷狗（Copper Dog）調和式麥芽蘇格蘭威士忌發出「酷狗密令」慈善召集，預計今天（30）日下午兩點自台北市信義區Barcode酒吧起跑，直至九月底為止，將巡迴全台91家酒吧，用行動幫助全台的狗狗，喝酷狗就能捐助飼料，讓流浪動物溫飽無憂。

流行時尚／特色限量口罩 民眾瘋收藏

疫情嚴峻時，民眾到藥房瘋搶口罩，疫情解封後，不少民眾走進藥房照樣「搶口罩」，但藥房老闆笑說，「大多數人都是是來問，有沒有...

秋日逛美術館最好搭的優雅手袋 上面寫了知性美

秋天是逛美術館、博物館的好時節，義大利包款品牌GIANNI CHIARINI就以「包款攝影展」的概念作為2020秋冬形象...

熱門新聞

梅莎增強為中颱！ 下周一二挾雨靠近北台挑戰今年最強颱

特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

「梅莎」不侵台 吳德榮：將增強為今年最強颱

防暴雨 「梅莎」恐成今年最強颱

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。