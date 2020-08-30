樂天Kobo限時全站電子書6.9折 閱讀器最高優惠2,100元
今年因為疫情影響，讓各種數位內容產業都快速成長。樂天Kobo電子書也抓緊這波風潮，快速增加繁體中文藏書量突破11萬本，而在相對不受疫情影響的台灣，也積極拓展閱讀器實體體驗門市，雙北市陸續新增誠品台大店、林口三井店；南部地區則有高雄上鋐書庫，以及9月1日即將加入，台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，9月份更有為期1個月，位於環球購物中心板橋車站的快閃店，未來也計畫在其他縣市增設實體銷售點，提供讀者更多體驗的機會。
歡慶樂天Kobo在台4週年，從9月1日至9月10日止，限時10天享全站6.9折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出4名讀者獲得6吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia（市價2,999元），另加送Dyson Lightcycle燈具1,000元折價券（數量有限，送完為止），趁現在下手最划算。
而針對還沒入手電子書閱讀器的消費者，自9月1日至9月8日，於網路電商、實體門市購買電子書閱讀器，指定機種優惠最高折扣1,200元，再送最高900元購書金，三創生活園區還有獨家加碼活動，指定機種加購皮套享半價優惠。
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