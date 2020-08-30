不讓香菜咖啡孤單 再推出香菜月餅

彰化縣北斗鎮推廣香菜的香菜先生顏名源與北斗偑巷咖啡、南投吉本棧烘焙花園聯合推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顏名源說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益。

偑巷咖啡今年推出香菜咖啡時還曾被網友「檢舉這是可怕的違禁品」，但對於這種特殊風味的「台式抹茶」也吸引許多外地遊客前往嚐鮮，偑巷咖啡老闆莊浚勝說，為免香菜咖啡太孤單，再推出香菜月餅，讓原本不敢吃香菜的民眾也能被「掰彎」，顛覆大家對香菜的印象，嚐試新口味。

本身是香菜農的顏名源說，其實籌畫推香菜月餅已二年，農民靠天吃飯，彰化香菜生產面積近60公頃，約占全省八到九成供應量，但因價格波動大，低價時每公斤低到20元，高價時甚至500、600元，為了保障農民收益，他希望多開發香菜產品，最近推出的香菜拌麵、香菜月餅甚至賣到香港，口碑都很好，所以此次也在台灣推出香菜拌麵、與月餅的組合中秋禮盒。

南投名間鄉吉本棧烘焙花園業者莊竣宇說，其實他一開始要做香菜月餅，連店內烘焙師都質疑「這能吃嗎」，他們家不吃香菜的人，本來一直說香菜很噁心，但吃到成品時也大讚好吃，香菜月餅餡是用蓮蓉加上香菜粉入味著色，並使用千層餅皮口感更佳。