滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

今年秋冬，Salvatore Ferragamo也嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列，從外型到皮革質感看起來都非常有舊時代的氛圍，對復古迷來說肯定是充滿吸引力的。這系列包款共有兩種造型款式，材質方面採用托斯卡尼製革廠的一種最古老、最傳統的天然植鞣方式製作，讓牛皮豐富紋理與光澤感魅力充分展現。樸素的線性形狀和具有相當程度的立體桶狀概念，有點像是縮小的行李箱，增添更多典雅瀟灑的質感。

全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式，背帶也都可以調節長度，在翻蓋處都配有一個小型的Gancio釦飾配品牌金屬標誌，低調又不失優雅。