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滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo秋冬嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

今年秋冬，Salvatore Ferragamo也嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列，從外型到皮革質感看起來都非常有舊時代的氛圍，對復古迷來說肯定是充滿吸引力的。這系列包款共有兩種造型款式，材質方面採用托斯卡尼製革廠的一種最古老、最傳統的天然植鞣方式製作，讓牛皮豐富紋理與光澤感魅力充分展現。樸素的線性形狀和具有相當程度的立體桶狀概念，有點像是縮小的行李箱，增添更多典雅瀟灑的質感。

全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式，背帶也都可以調節長度，在翻蓋處都配有一個小型的Gancio釦飾配品牌金屬標誌，低調又不失優雅。

Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE駝色牛皮斜背包，55,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE駝色牛皮斜背包，55,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE橄欖綠牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE橄欖綠牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款，滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE古銅色牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE古銅色牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE包款從外型到皮革質感看起來都非常有舊時代的氛圍。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE包款從外型到皮革質感看起來都非常有舊時代的氛圍。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE黑色牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
NEW LINE黑色牛皮肩背包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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