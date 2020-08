滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感,尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢,對偏愛骨董風造型的人來說,應該是樂見其成吧?

今年秋冬,Salvatore Ferragamo也嶄新推出一款名為NEW LINE的翻蓋包款系列,從外型到皮革質感看起來都非常有舊時代的氛圍,對復古迷來說肯定是充滿吸引力的。這系列包款共有兩種造型款式,材質方面採用托斯卡尼製革廠的一種最古老、最傳統的天然植鞣方式製作,讓牛皮豐富紋理與光澤感魅力充分展現。樸素的線性形狀和具有相當程度的立體桶狀概念,有點像是縮小的行李箱,增添更多典雅瀟灑的質感。

全系列分別有單肩包款和小型水桶包般的肩背包款,滿足肩下包和斜跨包兩種配戴方式,背帶也都可以調節長度,在翻蓋處都配有一個小型的Gancio釦飾配品牌金屬標誌,低調又不失優雅。