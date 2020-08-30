快訊

上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
日本威士忌品牌戶河內與大爵文創合作，推出聖鬥士星矢威士忌系列。圖／大爵文創提供
日本威士忌品牌戶河內與大爵文創合作，推出聖鬥士星矢威士忌系列。圖／大爵文創提供

宅男必殺威士忌來了！國內舉辦威士忌烈酒品味展（Whisky Taste）的大爵文創，與日本威士忌品牌戶河內聯手，推出聖鬥士星矢威士忌系列，共推出黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款，都是無年份的調和威士忌，每款限量888瓶，於8月份起至11月份止，每月上市一款。

8月上市的第一個酒款，以海皇篇中的海鬥士爲主題，並且酒盒和酒標上均印製有多位海鬥士角色組成的插畫。

戶河內是一個隸屬於日本中國酒造的威士忌品牌，這裏的「中國」指的是日本的「中國地方」，是日本的一個區域，位於日本本州島西部。

戶河內所出品的威士忌，大多爲調和威士忌。他們從蘇格蘭進口麥芽威士忌，並從加拿大進口穀物威士忌，然後將二者調和之後，再放入橡木桶中熟成。

戶河內用來熟成威士忌的酒窖極爲特殊，這座酒窖是一條長387公尺的火車隧道。這條隧道原本計劃修建後供日本JR列車行駛使用，後來因工程中斷而荒廢。中國酒造看中了這條隧道常年恆溫恆溼的特點，所以將其租用了下來，改造成爲用來熟成威士忌的酒窖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

4酒款於8月份起至11月份止，每月上市一款。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
4酒款於8月份起至11月份止，每月上市一款。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
該系列分黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款。圖／大爵文創提供
該系列分黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款。圖／大爵文創提供
率先在8月上市的是海鬥士款，與公仔擺放在一起，顯得很威。圖／大爵文創提供
率先在8月上市的是海鬥士款，與公仔擺放在一起，顯得很威。圖／大爵文創提供

日本 品牌 宅男

延伸閱讀

酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 送暖直到9月底

奶香酒香雙拍檔！格蘭利威聯手遠東飯店 「醇月」手工月餅限量問世

品酩威士忌 什麼杯最好用？

威士忌的煉金術 小女巫蒸餾器

相關新聞

不讓香菜咖啡孤單 再推出香菜月餅

彰化縣北斗鎮推廣香菜的香菜先生顏名源與北斗偑巷咖啡、南投吉本棧烘焙花園聯合推出香菜月餅、香菜鳳梨酥，顏名源說，今年同步在香港和台灣推出香菜月餅，由於香菜價差有時相差20倍，他們希望不斷開發周邊商品，才能增進香菜農收益。

滿滿的優雅時代感！Ferragamo新推出NEW LINE系列包款

這幾年時尚品牌不約而同喜歡從歷史典藏資料庫找設計靈感，尤其在包款的造型上更是經常可以看到向經典致敬、重塑的款式。這波復古風潮看來絲毫沒有要退燒的趨勢，對偏愛骨董風造型的人來說，應該是樂見其成吧？

這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

老宅男必殺威士忌來了！國內舉辦威士忌烈酒品味展（Whisky Taste）的大爵文創，與日本威士忌品牌戶河內聯手，推出聖鬥士星矢威士忌系列，共推出黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款，都是無年份的調和威士忌，每款限量888瓶，於8月份起至11月份止，每月上市一款。

從和牛吃到伊比利豬！RÒU推4套烤肉組　在家過中秋

隨著中秋節即將到來，加上在家料理的宅經濟升溫，RÒU By T-HAM特別推出多種頂級烤肉組合，包括有日本A3紐約客燒肉片、晶鑽豬梅花烤肉片、西班牙伊比利黑豬豬頸肉、日本F1牛冷藏紐約客燒肉片等等不同的肉品，另外還有搭配Caviar House & Prunier魚子醬的禮盒，增添中秋送禮情意。

開學收心操！Apple Music推出數十種全新親子播放列表

暑假終於結束，相信讓許多爸媽鬆了一口氣！但開學後還是不能忘記保留專屬的親子時間，Apple Music重新策劃編排過去即廣受歡迎的親子歌單。即日起，聽眾可享受全新的「Fun!」系列播放列表，包括「童趣健身歌」、「玩耍時間到！」、「ABC字母歌」，滿滿活力動感的以及滿載教育性的各類歌曲，能讓孩子們唱歌、跳舞和學習數小時，放過爸媽一陣子。

2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

9月1日至9月30日期間，結合「燒肉＋鍋物」的吃到飽餐廳「金洹苑」，新推出週年慶優惠活動，除了有3~4人同行的折扣，再推出3款料理無限供應的優惠，另有2款加價鍋底可享免費升級。活動期間另有抽獎活動，最大獎可享消費7折。

影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排

頗獲民眾青睞的中衛特殊色口罩，今天在屈臣氏全各門市限量60盒販售，每人1盒，全台再掀起排隊買口罩人潮；台東市區新生路及正氣路今天凌晨5點就有人排隊，有人帶著孩子來，也有台北市遊客，上午8點前，兩家門市已排隊額滿。

凡爾賽風MOSCHINO禮服好性感 BLACKPINK造型衣櫃太強大！

韓國人氣女團BLACKPINK與美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作單曲《Ice Cream》MV前幾天...

酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 送暖直到9月底

酷狗（Copper Dog）調和式麥芽蘇格蘭威士忌發出「酷狗密令」慈善召集，預計今天（30）日下午兩點自台北市信義區Barcode酒吧起跑，直至九月底為止，將巡迴全台91家酒吧，用行動幫助全台的狗狗，喝酷狗就能捐助飼料，讓流浪動物溫飽無憂。

流行時尚／特色限量口罩 民眾瘋收藏

疫情嚴峻時，民眾到藥房瘋搶口罩，疫情解封後，不少民眾走進藥房照樣「搶口罩」，但藥房老闆笑說，「大多數人都是是來問，有沒有...

秋日逛美術館最好搭的優雅手袋 上面寫了知性美

秋天是逛美術館、博物館的好時節，義大利包款品牌GIANNI CHIARINI就以「包款攝影展」的概念作為2020秋冬形象...

曾之喬變身Skechers一日店長 分享性感穿搭訣竅

「聊姐」曾之喬化身新莊宏匯廣場Skechers一日店長，並與粉絲進行互動，更不吝分享如何透過穿搭老爹鞋，凸顯出心機小性感...

熱門新聞

梅莎增強為中颱！ 下周一二挾雨靠近北台挑戰今年最強颱

特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

「梅莎」不侵台 吳德榮：將增強為今年最強颱

防暴雨 「梅莎」恐成今年最強颱

殺破狼周運勢／金牛第三者恐介入 獅子萌生辭職想法

夏天別猛灌水！醫師提醒：更可能中暑並誘發心肌梗塞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。