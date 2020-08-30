這酒老宅男必須有！ 聖鬥士星矢聯名戶河內

老宅男必殺威士忌來了！國內舉辦威士忌烈酒品味展（Whisky Taste）的大爵文創，與日本威士忌品牌戶河內聯手，推出聖鬥士星矢威士忌系列，共推出黃金十二宮、青銅鬥士、海鬥士同神鬥士4款，都是無年份的調和威士忌，每款限量888瓶，於8月份起至11月份止，每月上市一款。

8月上市的第一個酒款，以海皇篇中的海鬥士爲主題，並且酒盒和酒標上均印製有多位海鬥士角色組成的插畫。

戶河內是一個隸屬於日本中國酒造的威士忌品牌，這裏的「中國」指的是日本的「中國地方」，是日本的一個區域，位於日本本州島西部。

戶河內所出品的威士忌，大多爲調和威士忌。他們從蘇格蘭進口麥芽威士忌，並從加拿大進口穀物威士忌，然後將二者調和之後，再放入橡木桶中熟成。

戶河內用來熟成威士忌的酒窖極爲特殊，這座酒窖是一條長387公尺的火車隧道。這條隧道原本計劃修建後供日本JR列車行駛使用，後來因工程中斷而荒廢。中國酒造看中了這條隧道常年恆溫恆溼的特點，所以將其租用了下來，改造成爲用來熟成威士忌的酒窖。

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