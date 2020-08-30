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從和牛吃到伊比利豬！RÒU推4套烤肉組　在家過中秋

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「職人手切牛豬雙拼組」，適合4～6人食用，每套1,980元。圖／RÒU By T-HAM提供
「職人手切牛豬雙拼組」，適合4～6人食用，每套1,980元。圖／RÒU By T-HAM提供

隨著中秋節即將到來，加上在家料理的宅經濟升溫，RÒU By T-HAM特別推出多種頂級烤肉組合，包括有日本A3紐約客燒肉片、晶鑽豬梅花烤肉片、西班牙伊比利黑豬豬頸肉、日本F1牛冷藏紐約客燒肉片等等不同的肉品，另外還有搭配Caviar House & Prunier魚子醬的禮盒，增添中秋送禮情意。

RÒU By T-HAM所推出的「職人手切牛豬雙拼組」，共有6種侍肉師嚴選肉品，包括有日本A3紐約客燒肉片、美國Prime牛梅花及西班牙伊比利黑豬豬頸肉等，肉品總重900公克，適合4～6人食用，每套1,980元。「台灣晶鑽豬烤肉組合」則包括有晶鑽豬梅花烤肉片、晶鑽豬石板烤肉片、晶鑽豬僧帽肉燒肉片、原味珍珠香腸以及黑豬肉貢丸，肉品總重1,550公克，特價850元。

另外RÒU By T-HAM今年也推出了2組限量組合。其中「日本F1牛燒肉組」，是選用日本和牛與乳牛混種的日本F1牛為主角，組合了日本F1牛冷藏紐約客燒肉片、日本F1牛肋眼牛排、日本F1牛肩小排燒肉片以及增添風味的炸蒜片，肉品總重600公克，每套特價2,900元。至於「燒肉店人氣NO.1組合」，包含牛肋條、澳洲牛橫隔膜、紐西蘭厚切牛舌、紐西蘭薄切牛舌等肉品，肉類總重600公克，每套特價1,650元。

今年RÒU By T-HAM也與具有百年歷史的魚子醬Caviar House & Prunier攜手推出「極致奢華中秋禮盒」，以頂級黑標5J西班牙伊比利火腿搭配Tradition經典魚子醬，每套6,600元。此外，RÒU By T-HAM也與電烤盤BRUNO合作，凡購買RÒU任一烤肉組，可以以2,890元加價購買BRUNO電烤盤（原價3,290元）。

日本和牛 肉品 紐約

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