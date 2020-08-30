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開學收心操！Apple Music推出數十種全新親子播放列表

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
怕小孩開學起不來，活力十足的健身歌曲一早就Play下去。圖／摘自Apple Music
怕小孩開學起不來，活力十足的健身歌曲一早就Play下去。圖／摘自Apple Music

暑假終於結束，相信讓許多爸媽鬆了一口氣！但開學後還是不能忘記保留專屬的親子時間，Apple Music重新策劃編排過去即廣受歡迎的親子歌單。即日起，聽眾可享受全新的「Fun!」系列播放列表，包括「童趣健身歌」、「玩耍時間到！」、「ABC字母歌」，滿滿活力動感的以及滿載教育性的各類歌曲，能讓孩子們唱歌、跳舞和學習數小時，放過爸媽一陣子。

Apple Music「Kids and Family」更推出全新播放列表，依照角色主題分類，激發所有年幼且不羈的想像力，如滿載超級英雄歌曲的「超級英雄出擊」播放列表，或是新一代積極自主風格的公主歌曲「小公主力量」。同時還有適合兒童牛仔迷的鄉村即興演出「小牛仔很忙」，以及「海盜主題兒歌」，還有更多適合孩童和家長一起聽的播放列表。

Apple Music無論是在洗澡、用餐還是跳舞時，各種場合情境都能提供適合親子共享的播放列表。現在兒童音樂涵蓋的範圍愈來愈廣，不只是搖籃曲與兒歌，家長現在也能享受跟孩子一起聽音樂的樂趣，甚至情不自禁一起隨節奏舞動。「Kids and Family」是Apple Music上增長最快的類型之一，在全球疫情肆虐期間，更已成為父母愈來愈重要的工具，收聽時間在最近4週內就增加了105%以上。「熱舞派對闔家歡」與「小朋友的熱舞派對」、「流行闔家歡」等熱門播放列表已急劇增加，而「親子夏日遊」播放列表也已成為今年夏季許多家庭必備，幫助全球家庭保持活力與歡樂。

家長加入訂閱方案後可在iPhone、CarPlay、Apple Watch、iPad、iPod、Mac、Apple TV，以及在music.apple.com/tw網頁上順暢地串流播放Apple Music，Android用戶也能訂閱使用。此外，若使用Apple Music家庭訂閱，最多可6人共享，並且每位家庭成員都能享有專屬的個人音樂資料庫。

新一代公主的個性越來越鮮明，聽公主歌單讓孩子充滿自信力量。圖／摘自Apple Music
新一代公主的個性越來越鮮明，聽公主歌單讓孩子充滿自信力量。圖／摘自Apple Music
人人都愛超級英雄，隨時感受超能力量。圖／摘自Apple Music
人人都愛超級英雄，隨時感受超能力量。圖／摘自Apple Music
「Kids and Family」是Apple Music上增長最快的類型之一，各種風格主提供親子同樂。圖／摘自Apple Music
「Kids and Family」是Apple Music上增長最快的類型之一，各種風格主提供親子同樂。圖／摘自Apple Music

親子 派對 疫情

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