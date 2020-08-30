開學收心操！Apple Music推出數十種全新親子播放列表

暑假終於結束，相信讓許多爸媽鬆了一口氣！但開學後還是不能忘記保留專屬的親子時間，Apple Music重新策劃編排過去即廣受歡迎的親子歌單。即日起，聽眾可享受全新的「Fun!」系列播放列表，包括「童趣健身歌」、「玩耍時間到！」、「ABC字母歌」，滿滿活力動感的以及滿載教育性的各類歌曲，能讓孩子們唱歌、跳舞和學習數小時，放過爸媽一陣子。

Apple Music「Kids and Family」更推出全新播放列表，依照角色主題分類，激發所有年幼且不羈的想像力，如滿載超級英雄歌曲的「超級英雄出擊」播放列表，或是新一代積極自主風格的公主歌曲「小公主力量」。同時還有適合兒童牛仔迷的鄉村即興演出「小牛仔很忙」，以及「海盜主題兒歌」，還有更多適合孩童和家長一起聽的播放列表。

Apple Music無論是在洗澡、用餐還是跳舞時，各種場合情境都能提供適合親子共享的播放列表。現在兒童音樂涵蓋的範圍愈來愈廣，不只是搖籃曲與兒歌，家長現在也能享受跟孩子一起聽音樂的樂趣，甚至情不自禁一起隨節奏舞動。「Kids and Family」是Apple Music上增長最快的類型之一，在全球疫情肆虐期間，更已成為父母愈來愈重要的工具，收聽時間在最近4週內就增加了105%以上。「熱舞派對闔家歡」與「小朋友的熱舞派對」、「流行闔家歡」等熱門播放列表已急劇增加，而「親子夏日遊」播放列表也已成為今年夏季許多家庭必備，幫助全球家庭保持活力與歡樂。