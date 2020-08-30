2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

9月1日至9月30日期間，結合「燒肉＋鍋物」的吃到飽餐廳「金洹苑」，新推出週年慶優惠活動，除了有3~4人同行的折扣，再推出3款料理無限供應的優惠，另有2款加價鍋底可享免費升級。活動期間另有抽獎活動，最大獎可享消費7折。

2019年9月開幕的金洹苑，集結了「日式鍋物」與「燒肉」2種用餐型態，提供有澳洲和牛、Prime等級的冷藏濕式熟成牛肉，以及伊比利豬、宜蘭櫻桃鴨等肉品，還有多種海鮮與精選食材，種類約達70種，另外還有無菜單料理，均採無限量供應，民眾可依照個人喜好選擇方案，鍋物吃到飽每人880元，燒肉＋鍋物吃到飽則是每人1,080元。

8月初，金洹苑針對父親節推出多人用餐優惠方案，本次為慶祝週年，因此活動延續至9月30日。周一至周四期間，4人同行鍋物吃到飽，原價3,872元，優惠價3,000元；4人同行，燒肉吃到飽原價4,752元，優惠價4,000元，3人同行則為3,300元。活動期間內，除了原有菜色之外，再增加爐烤牛肉佐紅酒醬、柚香和風牛肉、酥炸時令海鮮等3道料理，同樣是無限量供應。另外「秘製胡麻鍋底」（原加價50元）、現熬黃金蜆鍋底（原加價80元），則均可免費升級。

為慶祝週年，活動期間也推出抽獎遊戲，除了最大獎可享7折優惠外，另還有8、9折等不同折扣，並有罰喝一杯等等趣味互動，通通有獎。