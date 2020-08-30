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影／搶中衛口罩屈臣氏湧人潮 民眾自製號碼牌免白排
頗獲民眾青睞的中衛特殊色口罩，今天在屈臣氏全各門市限量60盒販售，每人1盒，全台再掀起排隊買口罩人潮；台東市區新生路及正氣路今天凌晨5點就有人排隊，有人帶著孩子來，也有台北市遊客，上午8點前，兩家門市已排隊額滿。
屈臣氏各門市上午10點半才統一發放號碼牌，屈臣氏台東市正氣店前，上午7點20分，排隊人潮就達60人，最後一位是來台東旅遊的李小姐，她說，知道今天屈臣氏限量販售中衛特殊色口罩，上次在台北沒買到，今天因飯店就在屈臣氏旁，就過來看看，還能排到，超開心。
屈臣氏台東市正氣店前最早排隊的是在大學任職研究助理的RIMA，她說，因中衛口罩顏色好看，很想買，5點就來，排第一個，7點20分，60個名額就排滿。
有熱心民眾為了不讓後到的民眾浪費時間白等候，也避免有人插隊，貼心自製號碼牌現場發放，讓現場等候民眾井然有序，而拿到號碼牌的民眾臨時離開，再回來也不會有爭議。
屈臣氏今天限量販售的特殊色中衛醫療口罩皆為盒裝，30片盒裝口罩酷黑迷彩、丹寧牛仔款會員價300元，月河藍、潮橘款會員價260元；50片盒裝口罩則有月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫等5色，會員價皆為300元。台東市區兩家門市已全數售出。
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