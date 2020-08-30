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凡爾賽風MOSCHINO禮服好性感 BLACKPINK造型衣櫃太強大

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG

韓國人氣女團BLACKPINK與美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作單曲《Ice Cream》MV前幾天正式曝光，造型向來百變的BLACKPINK這次當然又在MV當中帶來讓人眼花撩亂的換裝秀，其中最讓人印象深刻的應該就是Jennie和Rose的華麗禮服造型，同樣的「前短後長」剪裁加「印花元素」，化身迷人「凡爾賽小公主」的樣子真是太可愛了！

Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身，搭配上Rose的夢幻髮色，慵懶甜美又帶點性感。而這系列除了服裝外也推出各種洛可可風格的配件，像是蛋糕造型包，甚至結合動漫畫風打造瑰麗繁複的印花等等，另外也把品牌中的標誌性的角色泰迪熊做成蛋糕主題並印在各種服裝單品上，推出經典短袖長版T恤，大學T等等，顏色也是以粉紅、白為主，無論怎麼搭都很甜美俏皮。

至於Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，選的配色和Rose剛好一深一淺，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的，為整建造型又增加了更俏皮青春的氣息，只能說BLACKPINK太逼人，不只音樂很洗腦，每次MV的穿搭單品也是很欠買啊！

Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
蛋糕造型手拿包，39,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕造型手拿包，39,800元。圖／MOSCHINO提供
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG
Jennie的印花禮服則是來自GCDS（God Can't Destroy Streetwear）春夏系列，仔細看是上面的花樣是Care Bears組合而成的。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊T恤，9,800元。圖／MOSCHINO提供
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG
蛋糕熊肩背包，29,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊肩背包，29,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊長版T恤，11,800元。圖／MOSCHINO提供
蛋糕熊長版T恤，11,800元。圖／MOSCHINO提供
漫畫印花提包，38,800元。圖／MOSCHINO提供
漫畫印花提包，38,800元。圖／MOSCHINO提供
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG、MOSCHINO提供
Rose在MV中穿的印花禮服來自MOSCHINO秋冬系列，這個系列主題就是法國瑪麗安東尼皇后，設計風格集合誇張、華麗、浪漫於一身。圖／摘自IG、MOSCHINO提供

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