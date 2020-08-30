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衛武營「杜蘭朵」 疫情下全球劇院規模最大的公開演出

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
衛武營歌劇「杜蘭朵」成為疫情爆發以來全球劇院規模最大的公開展演節目。圖/衛武營提供
衛武營歌劇「杜蘭朵」成為疫情爆發以來全球劇院規模最大的公開展演節目。圖/衛武營提供

衛武營歌劇「杜蘭朵」28日舉行首場演出，全場近2300席位完售，不僅讓衛武營首次啟用的五折晚鳥票「滑壘票」無用武之地，也讓此次演出成為疫情爆發以來全球劇院規模最大的公開展演節目。演出當晚，衛武營官方YouTube與公視皆同步網路直播，吸引全球5萬人次觀賞，觀眾來自瑞典、南韓、日本、澳洲。

「杜蘭朵」由衛武營與德國萊茵歌劇院跨國共製，2015年於歐洲首演。衛武營邀來導演黎煥雄，率領舞台設計梁若珊、服裝設計賴宣吾、新媒體影像設計王俊傑等藝術團隊，將歌劇之神普契尼最後作品轉換成奇幻詩意的現代寓言。

黎煥雄打造此劇的前幾年，兩岸三地經歷雨傘運動、太陽花運動等政治浪潮，他深受啟發，將百年前義大利作曲家筆下美麗蠻橫的東方公主杜蘭朵，轉化為「中國崛起」的隱喻，打磨出以古喻今的「杜蘭朵」。

「杜蘭朵」去年4月在台灣首演，此次二度演出，中間經歷反送中、港版國安法等政治浪濤，劇中古老中國城牆剪影下，居民在迷濛煙雨中撐黑傘、鎮暴警察手舉盾牌等畫面，此刻看來引發更多共鳴。

劇中男主角卡拉富王子解答杜蘭朵公主三個謎語中的兩個答案：「希望」與「熱血」，也精準地隱喻了這一波面對「中國崛起」所捲起的政治習題。兩岸三地的命運會不會像劇中所見，杜蘭朵透過找到王子的名字「愛」得到和解，為這齣「杜蘭朵」留下深沉的伏筆。

經過黎煥雄別具巧思的翻轉，這齣台德共製的「杜蘭朵」已成為德國萊茵劇院的定目劇；相信通過疫情威脅的人氣考驗之後，「杜蘭朵」也將成為衛武營的定目劇。

「杜蘭朵」今晚(30日)還有一場演出。衛武營為推廣藝文，針對場館主辦節目演出前尚未售出的票券，以五折優惠的「滑壘票」（Rush tickets），在節目開演前1小時至開演後15分鐘內，於演出廳院專屬票口現場購買。「杜蘭朵」是「滑壘票」的第一炮，想親睹「杜蘭朵」風采卻還未購票的民眾，也可在開演前試試運氣。

衛武營 港版國安法

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