酷狗威士忌捐狗狗愛心餐 送暖直到9月底
酷狗（Copper Dog）調和式麥芽蘇格蘭威士忌發出「酷狗密令」慈善召集，預計今天（30）日下午兩點自台北市信義區Barcode酒吧起跑，直至九月底為止，將巡迴全台91家酒吧，用行動幫助全台的狗狗，喝酷狗就能捐助飼料，讓流浪動物溫飽無憂。
消費者只要在全台91家酒吧的活動期間，在店內開單瓶酷狗、點用單杯酷狗純飲或酷狗威士忌調酒，酷狗即捐贈狗狗愛心餐，給中華動物福祉國際交流會。
活動也特別邀請2018年Taiwan World Class調酒冠軍岳佳毅，親自特調三款包括「單身狗」、「拜犬女王」和「老狗變不出新把戲」在內的「酷狗特調」，於活動現場限定販售。
此外，凡於現場購買台灣犬隻愛心團體所提供的義賣商品或主題調酒，即可獲得小包袋狗食，並與現場的巡邏狗夥伴兌換「酷狗藏酒壺」，至雷射雕刻小站打造專屬藏酒壺。
在蘇格蘭，「酷狗」是一種銅製取酒器，當時流傳在製酒工人間，用來把酒廠的威士忌「偷渡」出來，在蘇格蘭斯貝塞（Speyside）地區知名飯店Craigellachie Hotel的酒吧分享。2014年該飯店將酒吧正式命名為Copper Dog（酷狗），也是同一年，酷狗威士忌誕生，彰顯製酒工人打破藏酒禁忌的精神。
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