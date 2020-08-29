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秋日逛美術館最好搭的優雅手袋 上面寫了知性美
秋天是逛美術館、博物館的好時節，義大利包款品牌GIANNI CHIARINI就以「包款攝影展」的概念作為2020秋冬形象廣告的發想，用時尚與藝術的美麗相遇作為構圖畫面，看起來相當舒心宜人；而MICHAEL KORS也以秋日的棕褐色調推出嶄新包款，呈現華麗的慵懶情懷。
GIANNI CHIARINI在品牌邁入20周年之際，運用攝影展的概念發表2020秋冬新品，在極簡的藝廊場景中，以大幅攝影作品展示包款精緻細節，觀賞者不僅著迷其中、同時佩戴著相同包款，有對照記的意趣，包括Shell貝殼包、Duna山形包與品牌的經典馬鞍包，都以濃郁的秋冬季色彩，呈現低調細膩的義式品味。
而MICHAEL KORS則是以華麗的慵懶情懷，將屬於田園的自在與悠閒時光，融入都會風的設計當中，瀟灑率性的輪廓搭配經典的拼布或格紋，輔以飽和濃烈的秋冬氛圍，Carine包款推出天空藍、淺棕色設計，可側背或手提，由卵石皮革製成，飾有拋光飾釘，日晚裝皆適合；Mercer Gallery系列水桶包則是以秋楓色帶來浪漫視覺，拼布圖樣的典雅設計、水桶包型，是不退流行的實用百搭款。
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